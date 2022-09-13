Abdullah Avcı: Sağlıklı gitmeyen bir durum var

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Adana Demirspor maçının ardından konuştu.

Avcı yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamaya, "Ne seyahat ne de sakatlıkları bahane etmem. Rakibi tebrik edelim. Oyunda denge önemli ama müthiş bir frikik golüyle geriye düştük. Dengeyi bulduk. İkinci yarı oyunu ele alacakken, geçişten iki gol yedik. Rakibe bu kadar uzak kalamayız. Geri bu kadar koşamayız. Benim takımlarımda en çok buna dikkat etmeme rağmen... Maçı çevirirken, mağlup duruma düştük." sözleriyle başladı.

"SAĞLIKLI GİTMEYEN BİR DURUM VAR"

Deneyimli teknik adam gidişatın sağlıklı olmadığını ve takım içindeki herkesin kendisini sorgulaması gerektiğini belirterek, "Sağlıklı gitmeyen bir durum var. Çok alışık olmadığım bir durum. Kafamızı kaldıracağız, herkes kendini sorgulayacağız. Tekrar bunun içinden çıkacağız. Macaristan'da 11'e 10 oynarken 2 gol yedik. Çevirmek için 1 gol atabildik. Bugün de kaybetme gibi bir durum yokken geçişten 2 gol yiyoruz. Sağlıklı değil, alışık değilim." açıklamasını yaptı.

"SORGULAYACAĞIZ"

İçinde bulundukları zor durumda çıkacaklarına inandığını belirten Avcı, "Trabzonspor, geçen sezonun şampiyonu. Neden bunları yaşadığımızı sorgulayacağız, ben de kendimi sorgulayacağım ve bunun içinden çıkacağız." diye konuştu.