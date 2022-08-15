Abdullah Avcı: Şampiyonalar Ligi kültürüne sahip bir takımla oynayacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçında yarın Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor'un Şampiyonalar Ligi gruplarında olması için tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Abdullah Avcı, takımın Danimarkalı oyuncularından Andreas Cornelius ile maçın oynanacağı Parken Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kopenhag takımına ilişkin bilgiler paylaşan Avcı, "Önemli bir kültüre, Avrupa ve Şampiyonalar Ligi kültürüne sahip bir takımla oynayacağız. 22 senedir aralıksız Şampiyonalar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarını oynayan, çok önemli deneyime, geçmişe, tarihe sahip bir kulüple karşılaşacağız. Danimarka liginde 14 şampiyonluğu, 8 tane de kupası var. Uzun süre bundan evvelki hocalarıyla 4-4-2 dizilimiyle oynamışlardı. Son 1.5 senedir 4-3-3 formasyonuna geçtiler. Topa sahip olmayı öne çıkardılar. Genç, 24 yaş ortalaması olan bir takım. Yüksek şiddette baskı yapabiliyorlar. Duran topları kullanabiliyorlar ve etkili olabiliyorlar. Seyirci atmosferi son derece etkili." ifadelerini kullandı.

Avcı, Kopenhag'ın güçlü ve güçsüz yönlerini analiz ettiklerini, bunun üzerine çalıştıklarını ve Trabzonspor'un uzun süreden sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında olabilmesi için, hem Trabzon adına hem de Türkiye adına tüm hazırlıkları yaptıklarını kaydetti.

"ZİHİNSEL VE FİZİKSEL OLARAK HAZIRIZ"



Trabzonspor'un başında 21 ayı geride bıraktığını aktaran Avcı, "Sürecimiz devamlı üstüne koyarak gidiyor. Bu sene lige başlarken de geçen senenin şampiyona olarak, süper kupayı alarak ve son 3 resmi karşılaşmasına gol yemeden giden ve özgüveni olan bir takımız. Avrupa'da oynanan her maçın zorlukları fazladır. Biz zihinsel ve fiziksel olarak buna her şekilde hazırız. Umarım ülke ve Trabzonspor futbolu adına, uzun aradan sonra Şampiyonalar Ligi'nin müziğini tekrar Trabzon'da dinletmek adına bunu burada gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Eski takımı Kopenhag'a karşı oynamanın özel olduğunu belirten Andreas Cornelius ise, "Kopenhag bu sene lige kötü başlangıç yaptı. 2 maçı da kazanmak istiyoruz. Zor bir maç olacak ancak kazanabiliriz." dedi.

TRABZONSPOR MAÇIN SON HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI



Bu arada Trabzonspor, maçın oynanacağı Parker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla son hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular idman, koşu ve pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Trabzonspor'la Kopenhag arasında Parken Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma yarın TSİ. 22.00'de başlayacak.