Abdullah Avcı, takımı motive ediyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenmanlarda oyuncularına motivasyon konuşmalarında bulunurken, onlara olan güvenini dile getirdi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını tesislerinde sürdürürken, diğer taraftan ise Teknik Direktör Abdullah Avcı ve kurmayları lig planlaması yapıyor.

Kasımpaşa ile oynanan hazırlık müsabakasında bireysel performanslara dikkat çeken Avcı, antrenmanlarda ise oyuncularına yönelik motivasyon konuşmalarına devam ediyor. Resmi maçların başlamasına kısa bir süre kala oyuncularını mental olarak zorlu trafiğe hazırlayan tecrübeli teknik adam, bire bir yaptığı konuşmalarla da sonuç almayı hedefliyor. Abdullah Avcı, takımın neşesini artırma noktasında ise önemli bir mesafe aldı.

Kurduğu iletişim sayesinde birçok sorunun üstesinden gelen Avcı, yaptığı motivasyon konuşmalarıyla da oyuncularına olan güvenini dile getirdi. Kısa vadede hedef belirleyen tecrübeli çalıştırıcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Samsunspor maçının önemini belirtirken, Spor Toto Süper Lig'de ise konuk edecekleri Fenerbahçe maçının hedef ilerleme noktasında büyük bir güç ve motivasyon sağlayacağına vurgu yapıyor.