Abdullah Avcı: Taraftarımızı görmek istiyoruz, lütfen aşılamayı hızlandıralım

23 Ağustos 2021 Pazartesi 18:48 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 18:48

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor maçı öncesi konuştu.

İşte o sözler:

"Sivasspor, senelerdir istikrarlı ve iyi bir oyun oynayan, 2-3 senedir de Avrupa kupalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bir takım. Başlarında da çok deneyimli Rıza hoca var. Hocayla beraber ivme kazanmış durumdalar. İki takım da yoğun bir trafik yaşıyor.

1.5 yıl oldu pandemi süreci başlayalı. 1.5 senedir seyircisiz oynanan bir lig var. Aşılama çok değerli, aşı olmayanlar stadyuma gelemiyorlar. Biz burada taraftarımızı görmek istiyoruz, lütfen aşılamayı hızlandıralım."

"ROMA MAÇINDA BİZE ÇOK DESTEK VERDİLER"



İki tane iyi takım ve yüksek konsantrasyonda odaklanarak başlayıp sonuna kadar bu şekilde devam etmek istiyoruz. Taraftarımız Roma maçında bize çok destek verdiler. Maç sonu dahil bu takım onlara iyi mesajlar verdi. Bizde bu desteğe, taraftara layık olmaya çalışacağız."