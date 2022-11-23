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Spor

Abdullah Avcı: Teknik, taktik ve zihinsel yönden daha iyi olmalıyız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bulundukları konumu daha iyi bir hale nasıl getirmeleri gerektiği noktasını sorguladıklarını belirterek, teknik, taktik ve zihinsel yönden daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

IHA23 Kasım 2022 Çarşamba 11:24 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Teknik, taktik ve zihinsel yönden daha iyi olmalıyız
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Spor Toto Süper Lige verilen dünya kupası arasında Trabzonspor, Antalya kampı öncesi mevcut oyuncu kadrosuyla hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. 28 Kasım'a kadar Trabzon'da çalışacak olan bordo-mavililer 29 Kasım-9 Aralık tarihlerinde ise Antalya'ya giderek kamp yapacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig devam ederken, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek arayı yeniden toparlanma adına bir fırsat olarak işaret etmişti. Bu arayı iyi değerlendirmek isteyen deneyimli çalıştırıcı sık sık oyuncularıyla bir araya gelerek performans düşüklüğü yaşayan takımını ve oyuncularını zihinsel olarak hazır hale getirmeyi hedefliyor.

Avcı, bulundukları konumu daha iyi bir hale nasıl getirmeleri gerektiği noktasını sorguladıklarını belirterek, "Teknik, taktik ve zihinsel yönden nasıl daha iyi olabiliriz diye hep beraber düşünmeliyiz. Biz de düşünüyoruz ve sorguluyoruz. Daha iyisini yapabilmemiz lazım" ifadelerini kullandı

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