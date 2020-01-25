Abdullah Avcı tesislere gelerek futbolcularla vedalaştı

25.01.2020 13:26 - Güncelleme: 25.01.2020 13:26

Sezon başında göreve geldiği Beşiktaş'taki görevine dün akşam son verilen Abdullah Avcı, futbolculara veda etti.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "2019-20 sezonun başından beri Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten ve Yönetim Kurulumuzun dün aldığı kararla görevi sona eren teknik direktör Abdullah Avcı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği futbolcularımızla vedalaştı" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş, Göztepe maçına teknik ve performans uzmanı Gökhan Keskin ve antrenör Şenol Fidan yönetiminde çıkacak.

ABDULLAH AVCI’DAN AÇIKLAMA

“"10 Haziran 2019 günü başladığım Beşiktaş futbol A takımı teknik direktörlüğü görevim 24 Ocak 2020 tarihi itibariyle son bulmuştur. Süreç boyunca, karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen, Beşiktaş kulübüne hizmet etmenin büyük onurunu yaşadım.

Bir aile olmanın ilk kuralına sadık kalıp sorunlarımızı yansıtmamanın doğru olduğuna inandım. İmkansızlıklarda kenetlenmeyi, çözümlere odaklanmayı seçtim. Yaşadığımız tüm zorluklarda, yanımda duran teknik ekibime, bana olan inancı ve anlayışı için minnettarım.

İyi ve kötü günde desteğini esirgemeyen, tutkusu ve coşkusu ile bana unutulmaz anlar yaşatan Beşiktaş taraftarına da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu ayrılığın, hak ettikleri başarıyı getirmesini temenni ederim.

Saygılarımla.”