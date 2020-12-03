Abdullah Avcı, Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaret etti

IHA 03 Aralık 2020 Perşembe 22:40 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 22:40

Ahmet Suat Özyazıcı’nın ailesinin de yer aldığı ziyarette, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Özyazıcı’ya sağlıklı bir ömür diledi. Özyazıcı ailesi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Avcı’ya başarılar diledi.