Abdullah Avcı, Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaret etti

<p>Ahmet Suat Özyazıcı’nın ailesinin de yer aldığı ziyarette, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Özyazıcı’ya sağlıklı bir ömür diledi. Özyazıcı ailesi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Avcı’ya başarılar diledi. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/12/03/=EdKXURaTUBS7EFKDUpWjYFajEBKnYdWXIJaDYdKnYVS7YFa3ERGbYBGzEdKLU.aDUVKnYJWPU1KbQ9az.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/12/03/=Y.S_IRC7UJWvA5WnUpWTA9anA9KnYdG7IJC7YdKbENWPYBa3ENGfExGDExG_UNW7UtKnYBWLU1KbQ9az.jpg'/>