İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2023 Çarşamba / 18 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3418
  • EURO
    29,91
  • ALTIN
    1806.53
  • BIST100
    7421.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdullah Avcı: Trabzonspor, Fenerbahçe maçını kazanmak için sahada olacak
Spor

Abdullah Avcı: Trabzonspor, Fenerbahçe maçını kazanmak için sahada olacak

Trabzonspor'un deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi basın mensupları ile bir araya gelerek merak edilenlerini cevapladı.

1 Kasım 2023 Çarşamba 12:10 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Trabzonspor, Fenerbahçe maçını kazanmak için sahada olacak
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımdaki çalışmalarla ilgili konuşan Avcı, "Şu an itibariyle iyi. Daha iyi olacak. Biraz felsefeyi, biraz geri bildirimleri, biraz yaptıklarımızı dershane gibi bunu çalışmamız gerekiyor. Bunu hızlandırmak için. Bu oyun artık bir doğaçlama değil. Planı var, savunması, hücumu var. Her şeyi var. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar da buna hızlı ayak uydurmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var, daha iyi olmamız gerekiyor ama çalışmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

SAKATLARIN DURUMU

Sakatlıkları bulunan Anastasios Bakasetas ve Trezeguet ile soru yöneltilen deneyimli teknik adam, "Sağlık kurulu bilgilendirir zaten. Bizimle birlikte antrenmanın büyük bölümünde olacaklar. Gün gün bakıyoruz. Umarım hafta sonuna kadar daha iyi bir değerlendirme olur." cevabını verdi.

FENERBAHÇE MAÇI

Abdullah Avcı, son olarak hafta sonundaki Fenerbahçe karşılaşması için, "Güzel maçlar bunlar. İnsanların seyrettiği, kafasını çevirdikleri bir alan. Seyir zevki açısından keyifli, fair-playin olduğu bir maç olur. Trabzonspor, her maçı kazanmaya gittiği gibi bu maçı da kazanmaya gidecek. Umarım istediğimiz her şeyi oyunun başından sonuna kadar uygularız." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.