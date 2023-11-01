Abdullah Avcı: Trabzonspor, Fenerbahçe maçını kazanmak için sahada olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımdaki çalışmalarla ilgili konuşan Avcı, "Şu an itibariyle iyi. Daha iyi olacak. Biraz felsefeyi, biraz geri bildirimleri, biraz yaptıklarımızı dershane gibi bunu çalışmamız gerekiyor. Bunu hızlandırmak için. Bu oyun artık bir doğaçlama değil. Planı var, savunması, hücumu var. Her şeyi var. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar da buna hızlı ayak uydurmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var, daha iyi olmamız gerekiyor ama çalışmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

SAKATLARIN DURUMU

Sakatlıkları bulunan Anastasios Bakasetas ve Trezeguet ile soru yöneltilen deneyimli teknik adam, "Sağlık kurulu bilgilendirir zaten. Bizimle birlikte antrenmanın büyük bölümünde olacaklar. Gün gün bakıyoruz. Umarım hafta sonuna kadar daha iyi bir değerlendirme olur." cevabını verdi.

FENERBAHÇE MAÇI

Abdullah Avcı, son olarak hafta sonundaki Fenerbahçe karşılaşması için, "Güzel maçlar bunlar. İnsanların seyrettiği, kafasını çevirdikleri bir alan. Seyir zevki açısından keyifli, fair-playin olduğu bir maç olur. Trabzonspor, her maçı kazanmaya gittiği gibi bu maçı da kazanmaya gidecek. Umarım istediğimiz her şeyi oyunun başından sonuna kadar uygularız." diye konuştu.