Abdullah Avcı: Trabzonspor, tek bir şampiyonluk ile yetinmez

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, beIN Sport'ta canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI

"BİRÇOK YERDEN TEKLİF VARDI"



"Trabzonspor'dan teklif aldığımda takımın güçlü-güçsüz yanlarını analiz ettik. Trabzonspor'a dördüncü görüşmenin ardından transferim gerçekleşti. Birçok yerden teklif vardı. Bodrum'da suyun kenarındaydım, teklif oradan beni aldı. Trabzonspor'un her zaman bir ağırlığı vardır, tablo ne olursa olsun. Bir analiz çalışması yaptık."

"YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIK"



"Trabzonspor'a gidince, bizim önceliğimiz oyunu alıp, sonra sonucu almamız gerekiyordu. Öncelikle takım savunmasını onarıp devam ettik. Oyuncular buna cevap verdi. Bunlara yoğun bir şekilde çalıştık."



"ÜNAL KARAMAN'A VE HÜSEYİN ÇİMŞİR'E TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"



"Dört senelik yönetimin bir başkanın süreci var. Ünal Karaman'a ve Hüseyin Çimşir'e teşekkür etmek istiyorum, onların da katkıları var. Meslektaşlarımdır, Ünal hoca şampiyonluk sonrası beni aradı."



"BUNLARIN PLANLAMASINI YAPTIK"



"Sezona başlarken, takımların transferleri, kamp yerleri belli değildi. Biz geçen sene yarışırken bunların planlamasını yaptık. Ben kampa yüzde 85 transferler tamamlanmış şekilde girdim."



"FENERBAHÇE MAÇINDA LİDER OLDUK"



"Fenerbahçe maçında lider olduk, 38. haftaya kadar liderliği bırakmadık. Ve açık ara puan farkıyla liderliği koruduk."

"ŞAMPİYONLUĞU HİSSETTİM"

"Galatasaray deplasmanında Visca'nın attığı golle şampiyonluk hikayesi başladı. Kendi içimde şampiyonluğu hissettim."

"OCAK AYINDA ŞAMPİYON İLAN EDİLDİK"



"Ocak ayında şampiyon ilan edildik. Mart ayında neden olamıyoruz dedik. Zihinsel dalgalanmalara neden oldu bunlar. Nisan ayında şampiyon olduk. Ben bu süreçte 3 sağ bek, 8 sol bek değiştirdim."



"TARAFTAR, TAKIMI SAHİPLENMİŞ"



"Taraftar, takımı sahiplenmiş. Takım için çocuğu gibi konuşuyor. Samimiyetleri, duygularını yaşamaları, şampiyonluk kutlamaları... Acayip duygusal anlardı. Güzel hikayelerim var. Kasımpaşa'yı 1-0 yendik, taraftar bana '1-0 kazanılır mı?' diyor, Alanya maçının ilk yarısı 4-0 bitmiş, ikinci yarıdan sıkılmış. Kayseri maçında 2-0'dan 3-2'ye geri döndük. İki kişi hastaneye kaldırıldı, 'İyi maç oldu diyor.'"

"KULÜP BÜTÜN VECİBELERİNİ YERİNE GETİRDİ"

"Hiçbir teknik direktör, tek başına takımı şampiyon yapamaz. Bunda yönetimin, ekibimin, çalışan herkese bu anlamda teşekkür ederim. Bu işin ana figürü sahadaki oyuncu. Bir çalışıyorsun, iki iletişim var. Ben şuna inanıyorum, bu işin temelinde iyi organizasyon, iyi oyuncu var. Ama iletişimi bunun içine koymazsan bunun içinden çıkamazsın. Biz oyuncularla samimi bir şekilde, çok açık, gri olmadan paylaştık. Kulüp de bütün vecibelerini yerine getirdi."



"EN YAKIN RAKİBİMİZ 7 MAĞLUBİYET ALMIŞ"



"En yakın rakibimiz 7 mağlubiyet almış. Biz 3 mağlubiyet aldık. Bir tanesi 3 penaltı ile karlı havada, diğeri son hafta, bir tanesi de penaltı ve kendi kaleme gol atmışım."

"HAKEM OLARAK KONUŞURSAK, GELİŞEMEYİZ"



"Herkese hatalar olabiliyor. Bizim de kenarda canımız yanıyor. Bu oyunu sahanın içinden konuşmamız lazım. Hakem olarak konuşursak, gelişemeyiz"

"HEP OYUNUN İÇİNDE KALDIK"



"Son dönemde dalgalanmalar oldu. Savunmanın hepsinin değiştiği, merkez orta sahanın değiştiği maçlar oldu. Organizasyon bizi ayakta tuttu. Bu oyunda her zaman dengede gidemezsin. Toplamda 6 mağlubiyet aldım ve hep oyunun içinde kaldık biz."

MAREK HAMSIK

"Marek Hamsik, ismi gelince bana 'Olur mu?' dedim. Yazın bir konferans yaptık, oyun planlarından bahsettim. Odamdaki çerçeveyi gösterdim, kendisi de Napoli'de direkten dönmüş. Gel beraber bu çerçeveyi dolduralım dedim. Riva'daki kampta nen merkez orta sahadan bunları isterim, Sarri ne istiyor diye sordum, hemen hemen aynı şeyleri söyledi. Ben bunun kadar tek pası, top gelmeden nereye atacağını... Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında Marek Hamsik olsa, maç başka bir hikayeye dönerdi. Oyunculuğunu konuşmayacağım. Berat'a paçasından tut dedim. Yanında fizyoterapist ile geziyor. Hiçbir şeyden şikayet etmedi, tam bir profesyonel."

SIOPIS

"Çok fazla sorumluluk almak, final yapmak için kendisini biraz kaygıya soktu Bakasetas. Sakatlıktan sonraki süreci çabuk geçmek istedi. Siopis mahallenin enerjisi yüksek çocuğu. Bir gün seninle başlamayacağım dedim, hiç problem değil dedi. Antrenmanın neşe kaynağı. Bizden birisi."

DENSWIL



"Denswil, Club Brugge'de oynuyordu. 3'lü stoperin sol stoperiydi. Başakşehir'de oynadım Club Brugge ile oradan tanıyordum. Beşiktaş'a da almak istedim. Bana ismi gelince görüştük, 'Ben sol bek oynamak istemiyorum' dedi. Ben de seni sol bek oynattığımda sol stoper gibi kullanacağım seni dedim. Kiralık oyuncumuz, kalmak istiyor, biz de devam etmek istiyoruz, görüşmeler devam ediyor."

BRUNO PERES

"Bir orta saha oyuncusu gibi Peres. Edin Visca'nın ardından performansı daha da arttı. Çok memnunu. Sakatlanınca, sakın sağ bek alma, döneceğim dedi. Roma'da ben almadan önce de sol bekte oynuyordu."

DJANİNY

"Djaniny'in geçen sene başında gitmek istedi. Ciddi teklifler vardı. 6 aydır seninle çalıştım birisi ile 6 ay daha kaybedemem dedim. Bu takım şampiyon olacak dedim. Adebayor'u tanıyor musun, tanıyorum dedi. Ben onunla da çalıştım dedim. Benzer özellikleriniz var dedim. Özel bir oyuncu, şu an mutlu. Özel bir oyuncu, kaybetmek istiyorum. Önemli katkılar sağladı."

CORNELIUS TRANSFERİNDE ZORLANDIK

"Cornelius, transferinde bonservis nedeniyle biraz zorlandık ama ısrarcı oldum. Bizim ligin santrforunun böyle olması gerekiyor. Ligimizin kenar ortadan çok fazla savunma zaafiyeti var. Önde baskı yapabiliyor. Bu sezon saha içerisinde dayak da yedi. Özel bir insan. Ciddi katkı sağladı. Bir santrfor böyle olması gerekiyor, çok memnun kaldım."

EDIN VISCA

"İBB döneminde bir rapor geldi bana, Bosna iki takımında yetenekli bir kanat oyuncusu var diye. Sonra bir takımla hazırlık maçı yapıyoruz, Edin'in takımıymış. Maç 4-4 bitti. Rakibin her golünde Edin Visca var. Hemen alalım dedim. Çok cüzi bir rakama aldık. Röportajlarında bana öğretmenim diyor. Profesyonelliği, düşüncesi... Bir Türk gibi şu an. Çok katkı sağladı Başakşehir'de. Devre arasında puan farkı vardı ama deneyimlerimden burada olması gerektiğine karar verdim. Başakşehir'de bir stoperim sakatlandı, diğer gitmek isteyince izin verdim. Şampiyonluğu Abdullah Avcı kaybetti dediler. Uğurcan, Nwakaeme, Hamsik, taraftar istedi Edin Visca'yı, herkes istedi. Başakşehir'de yaşayamadık, burada yaşadık şampiyonluğu."

ANTHONY NWAKAEME

"Nwakaeme, akıllı ve iyi bir insan. İlk karşılaştığımızda rakip olarak Adebayor'u neden oynatmadın diye sordu. Takım oyununa uygun olmadığı için dedim. Başka bir formasyonda oynadığım için dedim. Tony'e göre de formasyonla oynaman lazım. Kulüple görüşmeleri devam ediyor, bu süreci takip edeceğiz."

ABDÜLKADİR ÖMÜR

"Abdülkadir Ömür'ün üstüne koyacak potansiyeli var. Trabzonspor'a gidince hangi mevkii de rahat ettiğini sordum, içeride daha rahat oynadığını söyledi. Çok iyi gidiyordu, talihsiz bir sakatlık yaşadı geçen sene. Bu seneye de fena başlamadı. Bizim yöre heyecanlı bir yöre, tepkiyi önce kendi oyuncusuna veriyor. Ben yine taraftara desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok özel oyuncularla çalıştım, Nuri Şahin, Arda Turan, Emre Belözoğlu... Abdülkadir Ömür de o tarz özel bir oyuncu. Galatasaray maçından sonraki gün hayat bazen dibe vurmayı gerektirir dedim, basın toplantısında da biz bu oyuncularla şampiyon olacağım dedim. Son Antalyaspor maçından önce ben bugün oynamak istiyorum dedi. O gün iki tane asist yaptı. Bu sene iyi bir istikrar yakaladı, önümüzdeki sene üstüne koyar ama önümüzdeki sezon gider mi bilmiyorum."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transferde geçen seneden bir tık daha iyisini yapmak istiyoruz. Yoğun bir trafiğimiz olacak. Kadro derinliğini ve kalitesini oluşturmamız gerekiyor. Sol bek, sağ bek, stoper, 6-8 oynayacak oyuncu lazım. Belki bir tane daha kanat oyuncusu lazım."

"TRABZONSPOR, TEK BİR ŞAMPİYONLUK İLE YETİNMEZ"



"Geçen sene Beşiktaş, şampiyon oldu. 15. hafta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Şampiyonluk bitti, esas bundan sonraki süreç başlıyor. Kalitemizi derinleştirmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmak bizim için son derece önemli. Fatih Terim'in 8 şampiyonluğu var, 20. haftada yollar ayrıldı. Trabzonspor, tek bir şampiyonluk ile yetinmez. Yine yarışın içinde olmak, daha iyisini yapmak istiyoruz."



"HERKES SAYGI GÖSTERDİ"



"İyi ki Trabzonspor var dedirtmek istedik. Herkes saygı gösterdi Fenerbahçe ve Galatasaray Başkanları takdir etti, oyunu ve transferleri."

