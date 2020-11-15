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Spor

Abdullah Avcı, Trabzonspor'a Clichy'yi istiyor

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'le sözleşmesi bittikten sonra boşta kalan eski futbolcusu Gael Clichy'yi takımında görmek istiyor.

15 Kasım 2020 Pazar 09:52 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 09:52
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Başakşehir’le sözleşmesi bittikten sonra hiçbir kulüple anlaşmayan Gael Clichy’nin adı Trabzonspor’la anılıyor. Abdullah Avcı’nın eski öğrencisini en azından yarım sezonluğuna kadroda görmek istediği konuşuluyor.

Başakşehir döneminde 35 yaşındaki sol beke savunma liderliğini veren Avcı, Fransız yıldıza çok güveniyor. Fransız basınında çıkan haberlerde, Clichy’nin Ocak ayında bir kulüple anlaşmayı çok istediği ancak koronavirüs nedeniyle endişe duyduğu belirtildi. Devre arasına doğru Trabzonspor-Clichy bağlantısında hareket yaşanabilir.

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