Abdullah Avcı Trabzonspor'da topbaşı yaptı! İşte antrenmandan ilk görüntüler

DHA 11 Kasım 2020 Çarşamba 19:23 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 19:23

Trabzonspor, Süper Lig’in 9’ncu haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. 2,5 yıllık sözleşmeye varılan teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcıları da ilk kez takımla antrenmana çıktı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00’da başlayan basına kapalı antrenmanda ısınma çalışmalarının ardından pas çalışmaları ve dar alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.