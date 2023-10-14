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Spor

Abdullah Avcı: Trabzonspor'un yeri zirvedir

Trabzonspor'da ikinci dönemine başlayan teknik direktör Abdullah Avcı takımın başına geçer geçmez öğrencileri ile bir araya gelerek toplantı yaptı. Başarılı teknik adam futbolcularına 'Trabzonspor'u en iyi noktaya taşıyacağız. Trabzonspor'un yeri zirvedir.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

14 Ekim 2023 Cumartesi 10:17 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Trabzonspor'un yeri zirvedir
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Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi resmen başladı. Tecrübeli hoca, yaptırdığı çalışmalarla takımını milli arada en uygun duruma getirmek için büyük bir uğraş veriyor.

Avcı, oyuncularına yönelik yaptığı konuşmasında ise hedefinin ne olduğunu bir kez daha paylaştı. 7 ay aradan sonra yeniden Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, şehre geldiği gibi akşam ilk antrenmanına çıkarken, bordo-mavililer cuma günü de çift idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Ekibiyle birlikte hızlı şekilde start veren Avcı, takımla yaptığı toplantıda net mesajlar verdi.

"HER ZAMAN İLERİ BAKACAĞIZ"

Avcı, oyuncularına "Tekrar burada olmak güzel. Yaşadığımız çok özel duygular var. Trabzonspor'un tarihinde yer aldık. Ancak her zaman ileriye bakacağız. İnanıyorum ki birlikte daha iyilerini başaracağız. Bu takımın potansiyeline, gücüne olan inancım tam" diyerek seslendi. Bu sezonki 8 haftalık periyodu detaylı bir şekilde analiz eden Abdullah Avcı, milli oyuncular döndükten sonra takım toplantılarını artıracak.

"TRABZONSPOR'UN YERİ ZİRVE"

Hem gruplar halinde hem de isim isim artı ve eksilerini öğrencilerine söyleyecek olan şampiyon hoca, "Çok çalışacağız, fedakârlık yapacağız ve Trabzonspor'u en iyi noktaya taşıyacağız. Trabzonspor'un yeri zirvedir, her zaman yarışın içinde olmak zorundadır. Buna göre devam edeceğiz" sözleriyle hedefi gösterdi.

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