Abdullah Avcı: Turu geçeceğimize inanıyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Deneyimli teknik adam, "Bir teknik adam olarak hep oyun ile ilgilendiğim için bugün son derece tatmin olmuş durumdayım. Oyundan memnunuz. İkinci yarıda oyunun tamamında planladığımız dominant oyunu gösterdik. Bir sonraki maç için sağlıklı mesajlar verdik." diye konuştu.

Açıklamalarına devam eden Avcı, "Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. Belki mağlup olduk ancak takım harika mesajlar veriyor. Taraftarlarımız mutlu olsun. İkinci maçta o müthiş destekle birlikte turu geçeceğimize inanıyorum." dedi.

Başarılı teknik adam son olarak, "Bugün burada genç ve şiddetli baskı yapabilen bir takıma karşı bence doğru oynadık. Takım çok gelişiyor. Bütün arzumuz Şampiyonlar Ligi'nde yer almak." ifadelerini kullandı.