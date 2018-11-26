Abdullah Avcı: Umarım oyunumuz gelişerek devam eder

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe'yi 2-0 mağlup ettikleir maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Daha farklı da kazanabileceklerini söyleyen Avcı, "Umarım oyunumuz gelişerek devam eder. Bugün ligin en organize takımlarından birine karşı oynadık. 1. bölgede iyi pas yapan bir takım Göztepe. Merkezi kullanmamak temel hedeflerden biriydi, kenar organizasyonları çalıştık. 7 km. fazla koştuk. Oyun içinde daha farklı kazanabilirdik. Taktik disipline sadık kalmak benim için değerli. Savunma için çok çalışıyoruz. Bu işe kafa yoran ekibime ve inanan oyuncu grubuna teşekkür ediyorum" dedi.

Savunma pozisyonuna önem verdiklerini belirten teknik adam, "Hücum ederken de savunma pozisyonunu nasıl alacaksın? Bunun detayları var ama şimdi açıklamayayım. Savunma pozisyonumuz bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Şu aşamada şampiyonluğu düşünmediklerini belirten antrenör, "Sene sonuyla ilgili şu kadar puan alırız diye bir hesap yapmıyorum. Bir sonraki maçı kazanmak üzerine, taktik disiplin üzerine düşünerek devam ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.