Abdullah Avcı, Victor Ruiz'i Sivasspor maçında oynatmayı planlıyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni transfer Victor Ruiz'i Sivasspor maçında oynatmayı planlıyor.
Önceki gün İstanbul'a gelen İspanyol stoper Victor Ruiz Beşiktaş ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.
Alınan bilgilere göre Abdullah Avcı, Victor Ruiz'i hemen takıma monte edecek.
Tecrübeli hoca, Vida'yla kısa sürede uyum sağlamasını istediği İspanyol stoperi, ligin ilk maçı olan Sivas karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürecek.
(Takvim)
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