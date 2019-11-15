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Abdullah Avcı, Vincent Aboubakar için son kararını verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Vincent Aboubakar için son kararını verdi.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın tam olarak istenilen seviye gelmemesi ve sakatlık ihtimali üzerine transfer çalışması başladı. 
 
Burak Yılmaz ve Umut Nayir ile yola devam eden, devre arasında forvet hattına en azından bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi Porto'yla Vincent Aboubakar için temas kurdu.
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Portekiz ekibi, yüksek maliyetinden kurtulmak için Vincent Aboubakar'ı göndermeye çok sıcak bakıyor ancak Kamerunlu oyuncunun sağlık raporları ise pek parlak değil.
 
Bu yüzden sezon başında Mario Lemina'nın transferini de veto eden Abdullah Avcı, geride kalan 12 haftada Portekiz Ligi'nde hiç forma giymeyen Aboubakar'a bir kez daha itiraz etti.
 
Teknik direktör Abdullah Avcı, başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Erdal Torunoğulları ile yaptığı görüşmede, sağlığı ve performansı hakkında soru işareti olmayan, gelir gelmez takımda forma giyebilecek bir forvet istediğini söyledi. Avcı'nın bu görüşünün ardından yeni golcü için detaylı bir çalışma başlatıldı.

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