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  • Abdullah Avcı yıldız oyuncunun son durumunu açıkladı: Hastaneye gitti
Spor

Abdullah Avcı yıldız oyuncunun son durumunu açıkladı: Hastaneye gitti

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

6 Kasım 2022 Pazar 22:51 - Güncelleme:
Abdullah Avcı yıldız oyuncunun son durumunu açıkladı: Hastaneye gitti
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-2 sona eren Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri:

"HİÇ İYİ DEĞİL"

"Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa iyi sonuç değil, hele 2-0'dan 2-2 hiç iyi değil. Oyunun başı ve ortasında baskılar, topu kazanma, oynama, 2-0'ı yakalama... Her şey harika gidiyor. Rakibe hiçbir şey vermiyoruz. 2-0 iyi skor. Devre bitiyordu, 8 dakika uzatma vardı. Maçı koparacağın bölümde 2-1 ile içeri gidiyorsun. Bir şey veriyor muyuz, vermiyoruz ama biz de giremiyoruz ama bizim gibi takımın böyle gol yememesi geliyor. "

"HAKİKATEN ZOR BİR DURUM"

"Eline çarptı mı, çarpmadı mı bilmiyorum ama golü verdiler. VAR'dan baktılar. Ömür sakatlanınca yerli sokmamız gerekti. Hüseyin Türkmen'in de sakatlığı vardı, yine yerli oyuncu durumu. Sağ tarafa onu alayım, sol beke alırım, Marc'ı sola kaydırırım. Hakikaten zor bir durum."

"HAMLE YAPTIK, OLMADI"

"Bir takım hamleler yaptık, pozisyona girdik ama olmadı. İkinci yarı daha iyi oynayabilirdik. Birçok şey bulduk ama değerleniremedik. Konyaspor iyi bir takım, bunu kabul ediyoruz ama sonuç alabilirdik, puan kaybettik, üzgünüz. Cezalılar, sakatlar var. 21 maç oynadık, 22'inciyi oynayıp araya gideceğiz. Pozisyon vermedik ama maç berabere bitti, üzgünüz."

"HASTANEYE GİTTİ"

"Marc Bartra hastaneye gitti. Başı dönüyor."

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