Abdullah Avcı ile yollar resmen ayrıldı!

Avcı, Beşiktaş'ın başına geçmek için Başakşehir Yönetimi'nden izin aldı. 5 yıllık sözleşmenin feshi konusunda anlaşma sağlanırken, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile 3 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor.

Medipol Başakşehir, teknik Direktör Abdullah Avcı'nın resmen kulüpten ayrıldığını açıkladı! Kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı:

"İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ’ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır.

Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı’ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."