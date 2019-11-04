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Abdullah Avcı'dan Abdoulay Diaby'ye 10 tam puan!

Beşiktaş 28 yaşındaki Abdoulay Diaby'nin sağ kanatta görev yaptığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Tecrübeli oyuncunun 10 numara mevkiinde oynadığı 4 maçında ise 3 galibiyet ve 1 beraberlik geldi.

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Beşiktaş'a transfer döneminin son gününde forvet niyetiyle alınan Diaby, uzun süre sağ kanatta forma giymiş ve performansıyla eleştirilmişti. Malili oyuncu ve takım için dönüm noktası ise Aytemiz Alanyaspor maçının 2. devresi oldu. Diaby maçın ikinci yarısına Ljajic'in yerine 10 numara olarak girince, oyun yapısı ve etkinliği değişmiş, siyahbeyazlılar da sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. Gollerden birisi de Diaby'den gelmişti.

HEM KENDİSİ HEM DE KARTAL YÜKSELDİ

Devamındaki haftalarda da sahada 10 numara olarak görev yapan Diaby, bu bölgede sergilediği futbolla, takım hücumunu üst seviyeye yükseltti. Siyah-beyazlılarda ilk 4 maçına sağ kanatta çıkan ve skor üretemeyen Diaby'nin bu bölgede oynadığı maçlarda Beşiktaş 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Son 4 maçta ise deneyimli oyuncu 10 numarada forma giydi ve 2 gol kaydetti. Kartal, bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak durumu tam tersine çevirdi.

N'KOUDOU DÖNÜYOR DOUGLAS ŞÜPHELİ

Siyah-beyazlı takımda bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan iki isimden Georges Kevin N'Koudou hazır hale geldi. 24 yaşındaki Fransız futbolcunun Braga ile Çarşamba günü deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında kadroya alınması bekleniyor. Sakatlığı henüz tam anlamıyla geçmeyen 29 yaşındaki Douglas'ın ise Braga'da yer almasının zor olduğu, Denizli maçına ise yetişeceği kaydedildi.

(Sabah)

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