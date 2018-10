Abdullah Avcı'dan Adem Büyük'e cevap: Geçen sene de özür dilemişti. Özür dilemeye devam etsin

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Abdullah Avcı, "Maçta 65 dakika top oyunda kalmış. Bu maçlar zordur. Yediğimiz gol öncesi iki net pozisyonumuz var. Biz alan savunması yapıyoruz. Alanını boşaltırsan rakibin iyi oyuncuları var, bunu değerlendirir. Orta sahamız ve rakip ceza sahasına fazla girmemiz, sprinti fazla attık. Çevirmek için her şeyi yaptık. Penaltı pozisyonu var. Doğru mu değil mi, baktığımızda penaltı görünüyor. Ancak öyle değerlendirilmedi. Mossoro ilk defa oynadı. En fazla koşan isim oldu. Her şeyi denedik, ama bu maçlarda öne geçmen gerekiyor. Böyle maçlar olacaktır. Kaybedersin, kazanırsın, belli olmaz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilirdik. Sonuçta 1 puan aldık. Her zaman puan, puandır. Oyunu maçın başında koparabilirsen her şey farklı olabilirdi" dedi.

Adem Büyük'ün kendisine yönelik sert sözleri de sorulan Avcı, "Oyuncu benim muhatabım değil. Herkes kimin ne olduğunu biliyor. Geçen sezon Malatya maçında yaptığı hareketlerden sonra yine gelip özür dilemişti. Özür dilemeye devam etsin." yanıtını verdi.

Fenerbahçe maçına da değinen Abdullah Avcı, "Daha o maça hiç dönmedik. Camiası ve oyuncu kalitesi büyük bir ekip. İnişli çıkışlı zamanlar yaşanabiliyor. Fenerbahçe ile son 3-4 senedir hep onların sıkıntılı süreçlerinde karşılaşıyoruz. Onlar için hep çıkış maçı oluyor. Oyun başka bir senaryoya dönecek, kestirmek çok zor. Onların final maçı gibi gördükleri maça en iyi şekilde hazırlanacağız." yorumlarını yaptı.

(Ntvspor)