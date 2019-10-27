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Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz kararı

Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, talebesine, 'Oynarsan, sakatlığın nüksedebilir. Bu durum bize daha fazla zarar verir' dedi.

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Beşiktaş'ın sakatlığı bulunan isimlerinden Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde oynamak için fedakarlık yapmaya hazır durumdaydı .

33 yaşındaki golcü futbolcu bugünkü karşılaşma öncesi, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaparak "Bu maç çok kritik. Oynamak, takımıma yardımcı olmak istiyorum" dedi.  Ancak tecrübeli hocanın yanıtı olumsuz oldu.

Avcı, talebesine, "Neler hissettiğini, nasıl bir ruh halinde olduğunu çok iyi biliyorum ama bu maçta oynarsan sakatlığın nüksedebilir ve sahalara dönüşün 4-5 hafta uzar. Bu durum bize daha fazla zarar verir. Senin oynamanı çok isterim ama riske atamam" karşılığını verdi.

(Sabah)

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