Abdullah Avcı'dan Dorukhan Toköz açıklaması

18 Eylül 2021 Cumartesi 19:36 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 19:37

Süper Lig'in 5'inci haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takım savunmasına dikkat çekti.

Sıcak havanın oynamak istedikleri oyunu etkilediğini belirten Avcı, "Sıcak bir gündü. Bu mevsimde oyunu fiziksel anlamda zorlayan bir durumdu. Dominant oyun oynamamız gereken bir ortamdı. Zaman zaman bunu yaptık. İlk yarı Kasımpaşa adam adama oynayan bir durum vardı. Bizim hareketli olmamız gerekiyordu. 1-2 pozisyonumuz vardı. Devre arasında Berat'ı aldık, performansıyla alakalı değildi, taktiksel bir değişiklikti. Marek'i iki stoperin arasına alıp 3'lüyü Marek üzerinden kurup sayısal üstünlük kurmak istedik. Pozisyon bulduk, gol de attık. Rakibi oyuna sokmadık. Rakibin ilk yarıda bir şutunu hatırlıyorum, başka pozisyon hatırlamıyorum. Takım savunması önemli. Kazandığımıza sevindik. Oynayanlar, girenler, çıkanlar ve rekabet bizim hamlelerimizi kuvvetlendiriyor. Ömür bugün doğru bir oyun oynadı. Dorukhan, Siopis oyuna girdi, takımın direncini yükselttiler. Gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Şehirde, bana ve takıma büyük destek var. Trabzonspor maçlarını izlemek keyif veriyor, sahada bir organizasyon var. Bu oyunu daha nasıl geliştiririz, onun üzerine çalışıyoruz" diye konuştu.

"MAÇ 1-0 BİTTİ AMA RAKİBİ HİÇ DEVREYE SOKMADIK"

Karşılaşmada üretkenlik anlamında çok verimli olmadıkları halde takım savunmasında iyi bir görüntü çizdiklerini söyleyen Avcı, "Oyuna santim santim çalıştığımız için kenarda duramıyorum. Bazen çok fazlasını istiyoruz. Bu beni de takımı da bazen yoruyor. Geçen hafta Galatasaray karşısında çok bireysel hata yaptık. Lazio dönüş yapamadı ama biz yaptık. Bugün inanılmaz bir sıcaklık vardı. Bu durumda pasın şiddeti ve kalitesi önemlidir. Maç 1-0 bitti ama rakibi hiç devreye sokmadık. Kasımpaşa, 2-0'dan geri gelip Galatasaray ile berabere kaldı. Sahada daha iyi olmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ GÜN SONRA DORUKHAN İLK 11'DE OLACAK DESEM DOĞRU OLMAZ."



Abdullah Avcı, karşılaşmada sonradan oyuna giren Dorukhan Toköz'ün performansı ve fiziksel durumuyla ilgili gelen soruya ise "Futbolun içinde veriler kullanılıyor. İlk önce fizyoterapistlerden çıkıyor sonra performans hocalarından geçip sahaya geliyor. Üç gün sonra Dorukhan ilk 11'de olacak desem doğru olmaz. Takımın şiddeti ve hızına çok destek sağladı" cevabını verdi.



"PARMAK'IN ÖNEMLİ BİR DURUMU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Kasımpaşa karşısında 2'nci yarının başında oyuna giren ve 48'inci dakikada sakatlanarak kenara gelen Abdulkadir Parmak'ın durumuyla ilgili olarak ise tecrübeli teknik adam, "Parmak'ın yarın MR'ı çekilecek. Arka adalesinde bir durum var. Umarım çabuk toparlayacak. Önemli bir durum olduğunu düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ KONUSUNDA AÇIKLAMA

Abdullah Avcı, A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Stefan Kuntz isminin geçmesiyle ilgili olarak düşüncesinin sorulması üzerine ise "Daha önce milli takım teknik adamları hakkında konuşmadım, konuşmayacağım da. Eğer fikrimizi sorarlarsa yardımcı olmaya çalışırız. Sormazlarsa da oyuncu yetiştirip öyle katkı sağlamış oluruz" şeklinde konuştu.