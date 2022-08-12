Abdullah Avcı'dan Edin Visca açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Atakaş Hatayspor maçı sonrası Edin Visca'nın durumu, mücadeledeki performansları ve Kopenhag maçıyla ilgili konuştu.

"VISCA 3-4 AY DENİYOR"

"Futbolcuların sakatlıkları, bunlar çok üzücü. Edin, çok iyi bir profesyon. Gerçek bir takımdaş. Kolunda kırık var. Süreyi söyleyemem. Minimum 3-4 ay bir süreçten konuşuluyor. Sürecin nasıl seyredeceğine bakacağız."

"EDIN DAHA HIZLI DÖNECEKTİR"

"Edin iyi bir profesyonel olduğu için hızla dönecektir. Bu galibiyet ona armağan olsun. O geldiğinden bu yana kupalar kazandık. Çok geçmiş olsun."

"BIRAKTIĞIMIZ YERDEN..."

"Taraftar bıraktığı yerden devam ediyor. Biz de bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 2 maç 6 puan."

"BU KADAR ZOR OLMAMALI"

"En geniş alanda oynayan takım Hatayspor. İlk yarı itibarıyla kaleciyle 3'lü kurup bekleri çok derine gönderiyorlar. Baskıyı merkeze yönlendirdiğimizde kontrolü aldık. Bizim gibi takımın topa daha fazla sahip olması, pas verirken acele etmemesi gerekiyordu. Topu rakibe verdik ama El Kaabi'nin fantastik vuruşu hariç pozisyon vermedik. Ne zaman doğru oynarsak pozisyona giriyoruz. Benim ve ekibim adına bu oyunu biraz daha domine oynamamız gerekir. Bu kadar zor olmamalı. Bütününde kazanmak zor."

"2 MAÇ 3 GOL 6 PUAN"

"Bu ligde kolay maç yok. Her rakibin planları var. 2 maç 3 gol 6 puan, gol yemeden devam ediyoruz. Daha iyisini yapmamız lazım."

"HEDEFLERE ULAŞIYORUZ"

"Salı günü biliyorsunuz, hem ülke futbolu, hem bizim adımıza önemli bir maça çıkıyoruz. Sezon başından beri koyduğumuz hedeflere ulaştık. Süper Kupa'yı aldık. 2'de 2 yaparak başladık."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇOK ÖNEMLİ"

"Şampiyonlar Ligi'nde yarışmak, oralarda bulunmak çok önemli. Yarından itibaren Danimarka'ya en iyi şekilde hazırlanacağız."

"KOPENHAG'DAN İYİ DÖNECEĞİZ"

"Rakiple ilgili çalışmalar, pratikler yapacağız. Oynadığımız takım, her sene Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde bulunan bir takım. Biz de Trabzonspor olarak şampiyonuz. İyi oyunla iyi döneceğiz diye düşünüyorum."

"KASIM PROGRAMI ŞİMDİDEN HAZIR"

"Biz şimdiden Dünya Kupası programımızı yaptık. Kim ne zaman izin alacak, kamplar nasıl olacak hepsini ayarladık."