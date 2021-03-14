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  • Abdullah Avcı'dan gelecek sezon mesajı!
Spor

Abdullah Avcı'dan gelecek sezon mesajı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gelecek sezon için planlarını yaptıklarını belirten Avcı, Trabzonspor'un alınan beraberliğe sevinemeyenini belirtti.

14 Mart 2021 Pazar 18:44 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 18:44
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"Trabzonspor beraberliğe sevinmez" diyerek sözlerine başlayan Abdullah Avcı, "Trabzonspor büyük bir camia ve her maçı kazanmak istiyoruz. Bunu yaparken de gelecek sezonun planlarını yapıyoruz. Duygumuz, coşkumuz olacak ama futbol artık sadece duyguların oyunu değildir. Trabzonspor çok büyük bir camiadır ve beraberliğe sevinemez." dedi.

GELECEK SEZON MESAJI

Trabzonspor'da gelecek sezonun planlarını da yaptıklarını ifade eden Abdullah Avcı, "Takımıma inanıyorum, güveniyorum. 4 aydır birlikteyiz ve neler yapabileceklerini biliyorum. Gelecek sezon için de takım içerisinde rekabeti arttırabileceğimiz hamleler yapacağız. Trabzonspor her zaman kazanmak için oynar, her zaman hedefe oynar. Biz de bu sezon hem kazanmak istiyoruz, hem de gelecek sezonun planlarını yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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