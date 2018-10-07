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Abdullah Avcı'dan gol isyanı: Çok net gözüküyor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Abdullah Avcı, 3. bölgede yetersiz kaldıklarını söyledi.

Avcı, şu ifdeleri kullandı:

"Son 1.5 maçtır üçlüye dönmüşlerdi, Rize'nin 2. yarısı ve Avrupa Ligi maçı. Her ihtimali karşı hem dörtlü hem üçlü üzerinden hazırlandık. Baskı yapma, oyun kurma organizasyonlarında neler yapacağımızı çalışmıştık. Maçın genelinde %60-65 topla oynamayı bekliyorduk. 1. bölgeden 2. bölgeye kadar organizasyonlarımızı çok sağlıklı yaptık. 2'den 3'e hızımızı artıramadık veya artırınca da çok basit top kaybı yaptık 3. bölgede. Pozisyonlarımız var ama rakibin de var. Baskıyı iyi yapmamız lazımdı. Baskıyı yaptığımız anlarda ikinci oyuna geçti Fenerbahçe. Oyunu kazanabilirdik, kaybedebilirdik ama oyun oynama organizasyonu anlamında 1 ve 2. bölgeyi çok iyi geçtik ama 3. bölgede bireysel performanslar bunu etkiledi.

Puan baktığımızda iyi gibi gözükse de oyunun bazı bölümlerindeki bireysel performanslar ve top kayıpları beni üzmüştür. Genelde niyetler iyi ama bazen maç maç da konuşmak gerekiyor. Bazı oyuncuların performanslarının düşük olması oyunu daha dengede götürdü. VAR ilk defa başladı ama böyle şeylerle ilk kez karşılaştık. Golmüş pozisyon, VAR o an bozuldu. Çok net gözüküyor. Gol olsa dakika 83, kazanacağız. Arzumuz ve iştahımız iyi ama 8 haftada yüksek performanslı oyuncuların performansını takım oyununa yansıtamadık."

(Ntvspor)

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