Abdullah Avcı'dan ilk 11'de 2 değişiklik

DHA 5 Şubat 2022 Cumartesi 16:28 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 16:28

Spor Toto Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.

Trabzonspor, ligde en son oynadığı Galatasaray maçı 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, orta alan kurgusunda değişiklik yaptı. Avcı, Berat Özdemir'i yedek kulübesine çekerken Siopis'e görev verdi. Kovid-19 testi dün negatife dönen Bakesetas maç kadrosuna alınırken sakatlığı düzelen Abdülkadir Ömür, bu oyuncunun yerine forma giydi.



RAKİPLERİN 26'NCI BULUŞMASI

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında bugüne kadar oynanan 25 maçta 12 kez bordo mavili, 6 kez ise lacivert beyazlı ekip galip geldi. Her iki takım 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Medical Park Stadyumu'nda bugüne kadar oynanan maçlarda ev sahibinin üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer, Trabzon'da oynanan 13 maçın 8'sini kazanırken, konuk ekip 3 kez galip geldi. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

SERİ İÇİN YARIŞILACAK

Evinde 17 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Trabzonspor, bugünkü karşılaşmadan kayıpsız ayrılarak yenilmezlik serisini 18'e çıkarmak istiyor. 24'üncü haftada lider Trabzonspor'a konuk olan Kasımpaşa, bugünkü karşılaşmadan galip ayrılması halinde tarihinde ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

BAŞKAN AĞAOĞLU MAÇTA YOK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk yarışının önemli bir adımı olan Kasımpaşa maçında bordo mavili takımı evinden takip edecek. Covid-19 virüsüne yakalanan ve karantinada bulunan Ağaoğlu, Trabzonspor'a İstanbul'daki evinden destek verecek.

TRANSFERLER KADRODA

Trabzonspor, şampiyonluk yarışının hızlandığı haftalarda Kasımpaşa karşısına ikinci devre transferleriyle çıktı. Bordo mavililerin yeni transferleri Edin Visca ve Puchacz ilk 11'de, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Jean Evrard Kouassi yedek kulübesinde yer aldı. Kouassi, bugün sahaya çıkması halinde bordo mavili formayla siftah yapacak.

'GRANDE' EKSİK

Lig'in 21'inci haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasında hafif sakatlık geçiren bordo mavililerin yıldız oyuncusu Marek Hamsik, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına da katılmamıştı. Bu hafta salonda takımdan ayrı çalışma yapan 'Grande' lakaplı Hamsik, gelecek haftalarda oynanacak mücadeleler için bugünkü karşılaşmada riske edilmedi. Bordo mavililerde sakatlığı devam eden Fode Koita da bugünkü karşılaşmada yer almıyor.

'YEDEK GÜÇ' BAKASETAS

Covid-19'a yakalanan ve idmanlara katılmayan Bakasetas, son yapılan testlerinin negatif çıkması ve oynayabilecek durumda olması nedeniyle 'yedek güç' olarak kulübede forma şansı bekleyecek.

CEZASI BİTEN TÜRKMEN KADRODA YOK

Lig'in 22'nci haftasında oynanan Giresunspor maçında gördüğü sarı kart sonrası oyundan alınan ve sahadan ayrılırken direkt soyunma odasına giden Hüseyin Türkmen geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray karşılaşmasında forma giyememişti. Teknik Direktör Avcı, Hüseyin Türkmen'e cezası biten Hüseyin Türkmen'i bugün oynanan Kasımpaşa kadrosuna dâhil etmedi.

NWAKAEME GOL ARAYACAK

Trabzonspor'da ligin 16'ıncı haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlık geçiren ve sonrasında Covid-19'a yakalandığı için yeşil sahadan uzak kalan Nweakaeme, bugün Kasımpaşa karşısında takımı için gol arayacak.

CORNELIUS REKOR PEŞİNDE

Lig'de gol krallığında Karagümrüklü oyuncu Pesic'in ardından 11 golle ikinci sırada bulunan Danimarkalı oyuncu Cornelius, Kasımpaşa filelerini havalandırırsa 2019-220 sezonunda forma giydiği Parma'daki başarısını yakalayacak. Andreas Cornelius, gol krallığı ve kariyerinin rekorunu kırmak hedefiyle bugün sahaya çıktı.

KASIMPAŞA'NIN EKSİKLERİ

Kasımpaşa da Trabzon deplasmanında kadrosunda eksiklerle karşılaşacak. Kart cezalısı olan Donk ile sakatlıkları bulunan Bruma ve Eysseric sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

AVCI'DAN 5 OYUNCUYA UYARI

Trabzonspor'da gelecek hafta oynanacak kritik Konyaspor karşılaşması öncesinde 5 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Covid-19'u atlatan ve kadroda bulunan Bakasetas, Manolis Siopis, Bruno Peres, Uğurcan Çakır ve Djaniny bu hafta karşılaşmada sarı kart görmesi halinde haftaya Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kart sınırında bulunan 5 oyuncuya bugünkü Kasımpaşa karşılaşmasında risk almamaları ve kart görmemeleri için uyardı.

BİLETLERİN YÜZDE 90'I SATILDI

Bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk yarışının hızlandığı haftalarda takımlarına olan desteklerini sürdürüyor. Taraftarlar, Kasımpaşa karşılaşması için tribünleri doldururken maçın biletleri yüzde 90'a yakın oranda satıldı. 40 bin 782 bilet satışa çıkarken, biletlerden 36 bin 428'i satıldı.