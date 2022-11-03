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Spor

Abdullah Avcı'dan ilk 11'de 3 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Ferencvaros ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

AA3 Kasım 2022 Perşembe 21:00 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'dan ilk 11'de 3 değişiklik
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk eden Trabzonspor, en son oynadığı Kızılyıldız maçının ilk 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, orta alanda Gbamin'in yerine Siopis, Bardhi'nin yerine Abdülkadir Ömür, forvette de cezalı Maxi Gomez'in yokluğunda Umut Bozok'un yerine Yusuf Yazıcı'yı tercih etti.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer almadı.

TARAFTAR FAZLA İLGİ GÖSTERMEDİ

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada stat tribünlerinde geniş boşluklar yer aldı.

Yaklaşık 150 kişilik Macaristan temsilcisinin taraftar grubu da tribünde takımlarını destekledi.

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