Abdullah Avcı'dan ilk 11'de tek değişiklik

DHA 03 Şubat 2021 Çarşamba 11:20 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 11:20

Süper Lig’de son 6 maçını kaybetmeyen ve Beşiktaş galibiyetiyle birlikte bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, yarın sahasında ağırlayacağı Yukatel Denizlispor’u da mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde İttifak Holding Konyaspor ile Gençlerbirliği’nin ardından Beşiktaş’ı da mağlup ederek sezonun en uzun galibiyet serisine imza atan Trabzonspor, 23'üncü hafta mücadelesinde yarın sahasında Yukatel Denizlispor’u konuk edecek. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak hem galibiyet serisini hem de yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Medical Park Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada, hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

AVCI’DAN TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Abdulkadir Parmak’ın sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın, son oynanan Beşiktaş maçındaki 11’inde tek değişiklik yaparak orta sahada sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak’ın yokluğunda Baker’a görev verebileceği öğrenildi. Ayrıca takıma katılan son transfer Yunus Mallı’nın da kadroda olması bekleniyor.

2 İSİM CEZA SINIRINDA

Trabzonspor’da Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak’ın dışında 3’er sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Edgar Ie ceza sınırında yer alıyor. Savunmanın değişilmez isimlerinden olan Edgar Ie, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi durumunda Yeni Malatya karşılaşmasında forma giyemeyecek.

DENİZLİSPOR İLE 38’İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, yarın oynayacakları maçla birlikte 38’inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 4’ü Türkiye Kupası’nda olmak üzere, bugüne kadar oynanan 37 karşılaşmanın 23’ünü Trabzonspor, 7’sini Denizlispor kazanırken, 7 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor 60 gol kaydederken, kalesinde 32 gol gördü.

MUHTEMEL KADRO

Karadeniz ekibinin muhtemel 11’i şöyle: Uğurcan - Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Flavio, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.

SAKAT: Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür.