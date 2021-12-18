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Spor

Abdullah Avcı'dan ilk 11'de tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen haftanın ilk 11'ine göre tek oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

AA18 Aralık 2021 Cumartesi 16:25 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 16:25
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Teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta 2-1 mağlup oldukları Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Nwakaeme'nin yokluğunda Denswil'i ilk 11'de oynatarak zorunlu olarak tek değişiklik yaptı.

Oyun kurgusunda da değişikliğe giden Avcı, savunmanın sağında Peres'e, solunda Denswil'e görev verirken Dorukhan Toköz'ü de orta alanda oynattı. Hücum hattının solunda ise Bakasetas forma giydi.

Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra hastalanan Yusuf Sarı da maç kadrosunda yer almadı. Son antrenmanda takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür, yedek kulübesinde yer alırken, Djaniny ise 11'de sahaya çıktı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor taraftarı, maça yoğun ilgi gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmanın biletlerinin tamamına yakınını tüketti.

Medical Park Stadı'nın tribünlerinde küçük boşluk gözlenirken taraftarlar, maç öncesi tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

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