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Spor

Abdullah Avcı'dan İstanbul takımlarına geçit yok

Spor Toto Süper Lig'de yarın lider Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi.

AA4 Şubat 2023 Cumartesi 11:45 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'dan İstanbul takımlarına geçit yok
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Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 29 karşılaşma oynandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

DEPLASMANDA İKİ YENİLGİ

Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, bu sezon da VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1'lik sonuçla gördü.

BÜYÜK MAÇLARDA YENİLMEDİ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında hiç mağlubiyet yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, Galatasaray ile İstanbul'da 2020-2021 sezonunda 1-1 berabere kalırken geçen sezon 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

TRABZONSPOR'UN 29 KARŞILAŞMASI

Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 29 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
2020-2021Trabzonspor-Galatasaray0-2 M
2020-2021K.Gümrük-Trabzonspor1-2 G
2020-2021Beşiktaş-Trabzonspor1-2 G
2020-2021M.Başakşehir-Trabzonspor0-1 G
2020-2021Trabzonspor-Fenerbahçe0-1 M
2020-2021Kasımpaşa-Trabzonspor1-2 G
2020-2021Galatasaray-Trabzonspor1-1 B
2020-2021Trabzonspor-K.Gümrük2-0 G
2021-2022Trabzonspor-Galatasaray2-2 B
2021-2022Kasımpaşa-Trabzonspor0-1 G
2021-2022Trabzonspor-Fenerbahçe3-1 G
2021-2022Beşiktaş-Trabzonspor1-2 G
2021-2022K.Gümrük-Trabzonspor0-2 G
2021-2022Trabzonspor-M.Başakşehir0-0 B
2021-2022Galatasaray-Trabzonspor1-2 G
2021-2022Trabzonspor-Kasımpaşa1-0 G
2021-2022Fenerbahçe-Trabzonspor1-1 B
2021-2022Trabzonspor-Beşiktaş1-1 B
2021-2022Trabzonspor-Karagümrük1-1 B
2021-2022M.Başakşehir-Trabzonspor3-1 M
2022-2023İstanbulspor-Trabzonspor0-2 G
2022-2023Trabzonspor-Galatasaray0-0 B
2022-2023Ümraniyespor-Trabzonspor0-1 G
2022-2023Trabzonspor-Kasımpaşa0-0 B
2022-2023Beşiktaş-Trabzonspor2-2 B
2022-2023Trabzonspor-Fenerbahçe2-0 G
2022-2023Karagümrük-Trabzonspor4-1 M
2022-2023Trabzonspor-M.Başakşehir1-0 G
2022-2023Trabzonspor-İstanbulspor4-0 G

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