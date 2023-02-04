Abdullah Avcı'dan İstanbul takımlarına geçit yok

Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 29 karşılaşma oynandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

DEPLASMANDA İKİ YENİLGİ

Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, bu sezon da VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1'lik sonuçla gördü.

BÜYÜK MAÇLARDA YENİLMEDİ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında hiç mağlubiyet yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.



Karadeniz ekibi, Galatasaray ile İstanbul'da 2020-2021 sezonunda 1-1 berabere kalırken geçen sezon 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

TRABZONSPOR'UN 29 KARŞILAŞMASI

Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 29 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle: