Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Braga'ya 2-1 mağlup olarak 3. maçta 3. yenilgilerini aldıkları mücadele sonrası taraftarların istifa tepkilerinde haklılık payları olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Yine olsa yine Adem'e attırırdım penaltıyı. İlk yarı basit bir gol yedik, 2. yarıya iyi başladık ama penaltıyı kaçırdık. Sonra zihinsel yorgunlukla 2. golü yedik. Üzgünüz, Avrupa Ligi'ni oynayıp en az dinlenecek takım biziz. Zihinsel olarak toparlanıp, burada bize çok yardımcı olan taraftarımızın coşkusuyla berabere sıfırdan başlayacak bir maça hazırlanmamız gerekiyor. İstifa etmeyi hiç düşünmedim. Ama taraftar her zaman haklıdır. Ağızlarından şu ana kadar kötü bir kelime de çıkmıyor. Bence taraftar tepkisinde haklı. Burada desibel rekoru kırmış bir taraftar var. Pazar günü desteklerini bekliyoruz. Ben her zaman kurumumu, oyuncumu korumuşumdur. 17. haftaya kadar bu oyuncularla devam edeceğiz. Sonrasında yönetimle oturup konuşacağız transfer konusunda."