14 Nisan 2020 Salı 10:17 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 10:17

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı ve yerine Sergen Yalçın'ı getirdiği Abdullah Avcı, futbolu da etkileyen salgın ve Beşiktaş günleri ile ilgili Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.

'KÖKLÜ DEĞİŞİMLER OLACAKTIR'



Türkiye Kupası'nda Erzurum karşısındaki kötü sonucun ardından Beşiktaş ile yolları ayrılan ve yerine Sergen Yalçın'ın getirildiği Abdullah Avcı, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile ilgili, "Kulüplerin ekonomik ve yönetimsel yapılarında köklü değişimler olacaktır. Avrupa’da futbolcu maaşlarında düzenlemeler konuşuluyor. Bu noktada Avrupa ve Türkiye farklı iki senaryo. Orada kulüpler şu anda oynanmayan, gelirin olmadığı dönemlere ilişkin bir kesinti öngörüyor. Adamların zaten geçmişe dönük borçları yok futbolculara." dedi.

"KAHROLDUĞUM BİR DÖNEMDİ"



Beşiktaş ile geçirdiği günlerden bahseden Avcı, "Kayserispor maçının ardından kariyerimin en değerli ve unutulmaz anını yaşamam ile eşyalarımı toplayıp tesislerden ayrılmam arasında sadece birkaç hafta var. İnsanlar merkeze sizi koyan bir şey yapmıyor aslında. Yaptıkları kendileri ile ilgili. Hakaret ederken bile bunun sizinle ilgisi yok. Ama çok sevdiğiniz bir işi, çok değer verdiğiniz bir çatı altında yaparken kabullenmek kolay değil. Çok üzüldüğüm, yıprandığım, kahrolduğum bir dönemdi. Çok sorguladım yaptığım işi. Dünyanın en zor işini yapıyormuşum gibi hissettiğim anlar oldu. Ama şimdi ailelerini bırakıp hastaneye giden, gecesini gündüzüne katıp canla başla çalışan sağlık çalışanlarını görüyorum ve inanın utanıyorum" dedi.

'SERGEN HOCA İSTENDİĞİ BİR YERDE'



"Beşiktaş’ta elimden gelenin hep iyisini yapmaya çalıştım" diyen Abdullah Avcı, "Kulüp menfaatlerini gözeterek maksimum verimi almaya çalıştım. Herkesle iyi ilişkiler kurmaya gayret ettim. Sergen Hoca şu anda, hem kendisinin çok istediği hem kendisinin çok istendiği bir yerde. Başarılı olmasını çok isterim. Sonuçta bundan kazanan Türk futbolu olur." ifadelerini kullandı.

'ÖNCE ŞU HAYATİ SÜRECİ ATLATALIM"



Futbola verilen arayı iyi değerlendirdiğini söyleyen Avcı, "Kendimi ölçüp biçmek açısından faydalı bir dönem geçiriyorum. Yaşadıklarımı gözden geçiriyorum. Yenilenme süreci diyebiliriz, mental ve profesyonel anlamda. Farklı bir şekilde döneceğim. Ama acelem yok. Önce şu hayati süreci atlatalım" diye konuştu.