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  • Abdullah Avcı'dan konsantrasyon uyarısı! ''Önce kupa, sonra Galatasaray''
Spor

Abdullah Avcı'dan konsantrasyon uyarısı! ''Önce kupa, sonra Galatasaray''

Önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK ve ardından da ligde Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına konsantrasyon uyasında bulundu. Avcı, 'Kupa önemli bir hedef. Galatasaray derbisini sonra düşüneceğiz.' dedi.

Fanatik16 Ocak 2024 Salı 10:03 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'dan konsantrasyon uyarısı! ''Önce kupa, sonra Galatasaray''
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Trabzonspor, 2 maçlık galibiyet serisinin ardından Antalyaspor deplasmanından 1 puanla döndü. Bordo-Mavililer, bu karşılaşmanın ardından izin yapmadan hemen Türkiye Kupası'na rotayı çevirdi. Fırtına, perşembe akşamı saat 19.00'da 1.Lig ekibi Manisa FK'yı konuk edecek.

HEDEF TÜRKİYE KUPASI

İlk 2 sıranın uzağında kalan Karadeniz temsilcisi, bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanmayı çok istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da Manisa FK mücadelesi öncesi oyuncularına seslendi ve konsantrasyon uyarısında bulundu.

"GALATASARAY DERBİSİNİ SONRA DÜŞÜNECEĞİZ"

Yoğun bir fikstürde oynadıklarını hatırlatan Avcı'nın, "Üst üste maçlara çıkıyoruz. Hepsine tek tek odaklanacağız ve en iyisini yapmaya çalışacağız. Kupa önemli bir hedef. Galatasaray derbisini sonra düşüneceğiz. Perşembe akşamı yüksek konsantrasyon ve oyun disiplini göstermeliyiz. Bu tip maçlar hep sürprizlere açıktır. Buna izin vermeyeceğiz." dediği öğrenildi.

YOĞUN MAÇ TAKVİMİ...

Fırtına, Manisa maçının ardından yine evinde pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek. Sonrasında da yoğun fikstür sürecek. Öyle ki Trabzonspor, 25 Ocak Perşembe günü Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. 29 Ocak Pazartesi günü ise iç sahada Kasımpaşa karşılaşması var. Fırtına, şubat ayının ilk maçında ise Beşiktaş'la İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

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