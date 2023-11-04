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Spor

Abdullah Avcı'dan maç sonrası hakem tepkisi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, hakemleri eleştirerek penaltı pozisyonlarını merak ettiğini söyledi.

4 Kasım 2023 Cumartesi 21:52 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'dan maç sonrası hakem tepkisi
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe deplasmanındaki galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı ve hakem kararlarını değerlendiren Abdullah Avcı "Fenerbahçe topu kaybettiği anlarda çok kişiyle baskı yapıyordu. Bunu nasıl kıracağımızı planladık. Biz buraya kazanmak için geldik. Kazanmak için nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Finalleri yapabilsek, oyun sıkışmayabilirdi. İlk yarı 2-0 oluyordu, faul verildi. Bilmiyorum, ondan sordum. Yediğimiz goldeki forma çekişle arasındaki fark ne? Ben anlayamadım, açıklarlar sanırım" dedi.

Penaltı kararlarına gönderme yapan Abdullah Avcı "Dünyadaki tüm Trabzonsporlulara armağan olsun. Çok çalışmamız lazım, henüz iyi durumda değiliz. Trabzonspor hep kazanmak için oynar. Planlı bir şekilde baskılı oyun oynadık. Fenerbahçe'yi geri koşturursan, o baskı kırılır. Bunu biliyorduk. Akan oyunda gol yemiyoruz. İki penaltı yedik, ne olduğunu merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

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