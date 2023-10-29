Trabzonspor, Süper Lig'in 10. Haftasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Gol sesi çıkmayan karşılaşma sonrası bordo mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı demeçler verdi.

Avcı, maç sonu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"100 yıl önce atılan Cumhuriyetimizin temelleri, bugün büyüdüğünü görmek bizi son derece mutlu ediyor. Bir baskıyla başlama planımız vardı. Rakibin oyun kurma ve pas opsiyonlarına ilk 30 dakika doğru ve şiddetli şekilde yaptık. 30. dakikaya kadar organizasyon, oyun kurma, pozisyona girme. Oyunu orada kopartabilirdik. İlk set oyununu oynarken tekrar hücum edebilmek için alacağımız pozisyonla ilgili merkezden uzak kalınca geçiş yedik. Rakibe cesaret geldi. 30 ve 45 arası dengeli bir oyuna döndü. 2. yarı daha hakim olmamız lazımdı. Enis Bardhi'nin pozisyonu var.

Daha hızlı gitmemiz gereken, daha bireysel performans ortaya koymamız gereken oyunlar bunlar. Bu tür maçlarda kazanmak bizi daha çabuk ilerletecek. Bireysel ve oyun performanslarını artırmamız gerek. Gerekli fırsatları kazanmak için yakaladık ve karşılığını alamadık. Alsaydık da bu konuşmayı aynı şekilde yapacaktık.

'TRABZONSPOR'DA BU KOLAY DEĞİL'

Eksiklerimiz var. Bazen teknik adam olarak da bazı şeyleri sorgulayabiliyorsun. Oyun organizasyonlarına birden geçmek kolay değil. Şu an itibariyle ağır gidiyor.

Trabzonspor tarihinde 10. hafta 4 mağlubiyet kolay bir süreç değil. Bunu birden ortadan kaldırmak, bunu daha iyi hale getirebilmek hem oyun hem oyuncuyla olabiliyor. Neler yapabileceğimize bakacağız."

"DÖRT POZİSYONUMUZ VARDI, OLMADI"

Avcı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayarak sözlerine başlayan Abdullah Avcı, "İlk 30 dakikada baskıyı çok doğru yaptık. Oyunu kopartabilirdik. Dört pozisyonumuz vardı. 30. dakikadan sonra merkezden uzak kaldık ve geçiş yedik. Rakibe de öz güven ve cesaret geldi. Oyun daha dengeli bir hale geldi." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda golü bulabilmek adına hamleler yaptıklarını aktaran 60 yaşındaki teknik adam, "İkinci yarıda maçı domine etmemiz lazımdı. Sadece Bardhi'nin bir pozisyonu var. Daha fazla üretken olmamız lazım. Bunlar, daha çok bireysel performansları ortaya koymamız gereken maçlar. Kazanmak için gerekli pozisyonlar elimizin altında vardı. Bunun karşılığını alamadık. Çok çalışmamız gerekiyor. Bireysel oyun performansımızı arttırmamız gereken net durumlarımız var. Çok tekrar yapacağız." diye konuştu.