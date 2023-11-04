Bordo mavili ekibin hocası Abdullah Avcı, Fenerbahçe mücadelesine öğrencilerini özel olarak hazırladı. Bu doğrultuda son idmanda özellikle ekstra duran top ve yan top çalışmaları gerçekleştirildi.

Avcı, bu konuda sarı lacivertli ekibin zaafiyetlerini öğrencilerine tek tek anlattı. Tecrübeli teknik adam, savunma hattında önemli eksikleri bulunan Fenerbahçe'nin zaaflarından yararlanmak istiyor.

BANİYA'YA ÖZEL GÖREV



Yaz transfer döneminde büyük umutlarla takıma katılan Rayyan Baniya, her geçen gün grafiğini yükseltmeye devam ediyor... Milli futbolcu, özellikle hafta içerisinde yapılan idmanlarda konsantre olmuş görüntüsü ile teknik ekibin gözüne girdi. 24 yaşındaki oyuncuya da Fenerbahçe maçı için özel bir görev verildi. Genç futbolcu, Kanarya'nın yıldızı Edin Dzeko'yu kıskaç altına alacak.