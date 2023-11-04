İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2023 Cumartesi / 21 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3832
  • EURO
    30,5348
  • ALTIN
    1818.47
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdullah Avcı'dan özel önlem! Edin Dzeko kıskaç altına alınacak
Spor

Abdullah Avcı'dan özel önlem! Edin Dzeko kıskaç altına alınacak

Trabzonspor'un deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı Fenerbahçe ile yapacağı derbi öncesi rakibini iyi analiz etti. Deneyimli çalıştırıcı Fenerbahçe'nin gol silahı olan Edin Dzeko'ya özel önlem aldı. İşte detaylar...

Fanatik4 Kasım 2023 Cumartesi 09:41 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'dan özel önlem! Edin Dzeko kıskaç altına alınacak
ABONE OL

Bordo mavili ekibin hocası Abdullah Avcı, Fenerbahçe mücadelesine öğrencilerini özel olarak hazırladı. Bu doğrultuda son idmanda özellikle ekstra duran top ve yan top çalışmaları gerçekleştirildi.

Avcı, bu konuda sarı lacivertli ekibin zaafiyetlerini öğrencilerine tek tek anlattı. Tecrübeli teknik adam, savunma hattında önemli eksikleri bulunan Fenerbahçe'nin zaaflarından yararlanmak istiyor.

BANİYA'YA ÖZEL GÖREV

Yaz transfer döneminde büyük umutlarla takıma katılan Rayyan Baniya, her geçen gün grafiğini yükseltmeye devam ediyor... Milli futbolcu, özellikle hafta içerisinde yapılan idmanlarda konsantre olmuş görüntüsü ile teknik ekibin gözüne girdi. 24 yaşındaki oyuncuya da Fenerbahçe maçı için özel bir görev verildi. Genç futbolcu, Kanarya'nın yıldızı Edin Dzeko'yu kıskaç altına alacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.