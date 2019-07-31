32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5878
  • 6,1956
  • 254.09
  • 102082
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk için iddialı sözler

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah beyazlı ekibin YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımın coşkulu bir şekilde şampiyonluğa oynayacağını söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalında röportajı yayımlanan Avcı, Beşiktaş'ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Beşiktaş ailesinde olmak inanılmaz bir şey. Çok güzel bir duygu. Umarım bu duygu ve tutkuya aynı şekilde cevap veririz." dedi.

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın yeni dönemdeki hedefi ve mücadele şekliyle ilgili şunları kaydetti:

"Beşiktaş şampiyonluğa oynayacaktır. Umarım şampiyon olacaktır. Beşiktaş coşkulu oynayacak. Bunda en önemli etken taraftar. Bugün büyük takımlar dominant şekilde oynar. Oyunun iki yönünü oynar. Taraftarın desteğiyle rakip sahada topa daha fazla sahip olan, baskılı oynayan, topu geri alma süresini çabuklaştıran çoşkulu bir oyun olacak. Bu topa sahip olmanın içinde de hep bir plan olacak. Lütfen seyirci bu konuda bize sabrını, desteğini ve coşkusunu göstersin."

Siyah-beyazlı takımın kadrosunda bulunan genç oyuncuların performansından memnun olduğunu aktaran Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beşiktaş tarihinde iz bırakmış oyuncuların hemen hemen hepsi altyapıdan gelmiş oyuncular. Bu duyguyu ve Beşiktaş taraftarının buna nasıl baktığını biliyorum. Şu anda 7 oyuncu bizimle beraber. Hepsi hem sisteme hem de düzene uyum sağlıyorlar. Yetenekliler. Bunların gelişimi, oynadıkları süreye baktığımızda futbolcu olmama ihtimalleri yok. Onlardan son derece memnunuz. Ben hepsinin bize doğru geri dönüş yaptığını görüyorum. Bu konuyla ilgili altyapıya teşekkür ediyorum."

(AA)

Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Boris Johnson ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan Boris Johnson ile telefonda görüştü

ABD'li 4 kadın vekil silah reklamında hedef oldu

ABD'li 4 kadın vekil silah reklamında hedef oldu

Sabancı Holding CEO'su değişti

Sabancı Holding CEO'su değişti

Ersun Yanal'dan transfer açıklaması

Ersun Yanal'dan transfer açıklaması

ABD'den Cevad Zarif'e yaptırım

ABD'den Cevad Zarif'e yaptırım

16 yıl aradan sonra Avrupa'da yaşadığı iddia edildi

16 yıl aradan sonra Avrupa'da yaşadığı iddia edildi

3 milyon hektarı aşkın orman kül oldu

3 milyon hektarı aşkın orman kül oldu

Rejim ve muhalifler arasında esir takası gerçekleştirildi

Rejim ve muhalifler arasında esir takası gerçekleştirildi
 

POPÜLER HABERLER

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Her gün cehennemi yaşıyorlar! Dünyanın en zor işleri

Her gün cehennemi yaşıyorlar! Dünyanın en zor işleri

Altın avına böyle çıkıyorlar! 20 metre derinliğinde bir çukur açıp...

Altın avına böyle çıkıyorlar! 20 metre derinliğinde bir çukur açıp...

Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı

Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA