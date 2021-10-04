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Spor

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk mesajı

Trabzonspor 'deplasman hikayesi' videosunda teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına teşekkür ederek önemli mesajlar verdi.

4 Ekim 2021 Pazartesi 15:08 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 15:08
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Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı, Kayseri maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maç fazlasıyla lideriz ama önemli olan bunun sonunda lider olmak. Aile olmaya, iyi oynamaya yardımlaşmaya kulübümüzün herkesten fazla ihtiyacı var. Duygularınız, düşünceleriniz ve katkılarınız için teşekkür ediyorum." dedi.

EDGAR VE PERES DÖKTÜRDÜ

Kayseri deplasmanında Trabzonlu Edgar ve Peres savunmadaki başarılarıyla göz doldurdu. İki oyuncu girdiği ikili mücadelelerin çoğunu kazandı.

AHMETCAN'A SARILIP KUTLADI

Kayseri maçında başarılı performans sergileyen 18 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan'ı ilk tebrik eden Abdullah Avcı oldu. Hocası genç oyuncuya sarılıp kutladı.

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