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Spor

Abdullah Avcı'dan Serkan Asan açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır, Molde'yi penaltılar sonunda eledikleri UEFA Konferans Ligi maçı sonrasında konuştu.

12 Ağustos 2021 Perşembe 23:17 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 23:17
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Taraftarların Serkan Asan eleştirisine tepki gösteren Avcı, "Eleştiriler olacak. Serkan Asan'ın performansından memnunum. İsmail Köybaşı aramıza geç katıldı. Anders Trondsen sakatlıktan çıktı. PlayStation gibi değil bu iş. Veriler var, çalışmalar var. Yorgunluk testi var. Sakatlanma analizi var. Bunu açıkladım, yine de açıklayayım, bilgi sahibi olsunlar. Serkan altyapıdan gelmiş. Takım dört kere öne geçmiş. Serkan'ı konuşacaksak, her şeyi olumsuza çekeriz. Kendi kaynağımızdan oyuncular kullanıyoruz. Bundan daha mutlu şeyler olabilir mi? İyi yoldayız, iyi oyunlar oynuyoruz. Olumsuz yerden bakmanın iyi bir bakış açısı olmadığını düşünüyorum. Bunlar bizi şehir olarak yorar. Bunu yapmayalım. Serkan'ın emeğine karşılık olumsuz yorumlara üzülüyorum. Çocuk dimdik ayakta." dedi.

Uğurcan Çakır ise, "Trabzonspor forması giyen her oyuncu değerlidir. Serkan Asan üzerinden olumsuz eleştirileri ben de duymak istemiyorum. Sahada elinden gelenin en iyisini yaptı." dedi.

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