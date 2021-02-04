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Spor

Abdullah Avcı'dan Serkan Asan sözleri

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Denizlispor'la karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç öncesi açıklamalarda bulundu.

04 Şubat 2021 Perşembe 18:44 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 18:44
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Abdullah Avcı'nın maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Şu anda dünyada da ülkemizde de canlı sektör futbol sektörü. Her maç zor. Hakan hocayla birlikte 4-5-1 sistemine geçiş yapan bir Denizlispor var. Bunun semeresini de aldılar. Çok zor maçlar geçirdik biz de. İstanbul'da lideri yendik, kupayı aldık. Ama o maçların bir değere ulaşabilmesi için bugün de kazanmamız lazım. Sabırlı olmamız lazım.

Sakatlık ve yorgunluk ölçümleri yapıyoruz. Serkan Asan'ın sakatlanma ölçümleri çok yüksek. Biz 3-4 günü kurtarıp, 3-4 maç oynamasını sağlamak istedik. Çok yoruldu. Kamil Ahmet de orasının oyuncusu olabilir bu yüzden onu tercih ettik.

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