STAR

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, savunmada stoperlerde bir kararsızlık yaşıyor. Başakşehir maçında sağ bekte Gökhan Gönül, sol bekte ise Caner’e şans verecek olan Avcı, stoperde Necip’in yanında Rebocho’yu düşünüyor. Ancak iki oyuncunun daha önce birlikte oynamaması nedeniyle Necip’in partneri olarak Atiba ihtimali de gündemde. Atiba savunmaya çekilirse orta alanda doğan boşluk ise Douglas ile giderilecek.