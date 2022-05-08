Abdullah Avcı'dan sürpriz imza! Ve resmen bitti bu iş...

Trabzonspor'un 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğunun baş mimarlarından Abdullah Avcı, başarılı performansıyla alkış topladı. Bordo-mavili yönetim ise 2023'ün yazında sözleşmesi sona erecek olan Abdullah Avcı ile uzun bir sözleşme imzalamak için harekete geçti.

ABDULLAH AVCI, TRABZONSPOR'UN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde teknik direktörlüğüne getirildiği Trabzonspor'da bu sezon hem oynanan oyunla hem de yapılan transferlerle takdir topladı. Yıllar sonra kazanılan lig şampiyonluğunun baş mimarı olan Abdullah Avcı, bordo-mavililerin vazgeçilmezi oldu.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Bordo-mavili yönetim Abdullah Avcı için kollarını sıvadı. Karadeniz ekibi önümüzdeki sezonun yazına kadar sözleşmesi bulunan başarılı teknik adamın maaşında iyileştirme yaparak uzun soluklu bir sözleşme imzalamak istiyor.

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ABDULLAH AVCI'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Abdullah Avcı, bu sezon Trabzonspor'un başında 43 resmi maça çıktı. 58 yaşındaki tecrübeli hoca, bu karşılaşmalarda 27 galibiyet 12 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak maç başına 2.16 puan ortalamasını yakaladı.