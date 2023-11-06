Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Trabzonspor, sosyal medya hesabından Fenerbahçe maçının hikayesini paylaştı. Bu paylaşımı alıntılayan Avcı, "Daha iyisini yapacağız! Ama birlikte... En büyük gücümüz olan taraftarımızla cuma günü evimizde buluşalım." ifadelerini yazdı.

Abdullah Avcı'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Trabzonspor, ligde bir sonraki maçında cuma günü sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.