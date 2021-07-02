Abdullah Avcı'dan yeni sezon öncesi şampiyonluk mesajı

DHA 2 Temmuz 2021 Cuma 18:03 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 18:03

Avcı, 43 günlük bir tatil döneminin ardından çalışmalara başladıklarını belirterek, "Ancak tatilin büyük bölümü ekiple, yöneticiler ve scout ekibiyle geçen yıl planladığımız gibi çalışarak geçti. Kısa bir tatil yaparak pazartesi gününü hem sağlık kontrolleri hem oyuncuların testleri ve adaptasyon antrenmanları ile geçirdik. 4-14 Temmuz Riva, 3 günlük izin, 18-29 Temmuz arasında tekrar Riva'da ikinci aşaması olan kamp yapacağız. 5 Ağustos Avrupa Kupası ve 13 Ağustos'ta başlayacak ligimizin hazırlıklarına start verdik. Türk futbolu ve hepimiz adına hayırlı geçmesini diliyorum" dedi.

Yeni sezonda Trabzonspor'un oyun planının nasıl olacağına ilişkin bir soruya Avcı, "Bugün Avrupa Şampiyonası'nda seyrediyorsanız oyun planları ve organizasyonlarını, bugün futbolun olmazsa olmazı oyunun iki yönünü oynayabilmektir. Hem savunma hem hücumu yapabilmektir. Hücum oynarken dahi ya da set oynarken de rakip sahada oynarken de savunma güvenliğini alabilmek önemlidir. Bugün bunun Avrupa Şampiyonası'nda çok canlı örneklerini görüyoruz. Bazen kendi oyuncu profiline göre, bazen rakibin analizine göre oyunun her iki yönünü topun dışarda olduğu bölümü, duran topları ayrı bölümü santim santim hesaplanan bir oyuna dönmüştür artık futbol. Tabii ki Trabzonspor en zirveye, en tepeye koşacaktır. Buna koşmak için de oyun içinde diğerlerinden daha fazla dominant oyunu, bir bölümünde daha sahip olacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

'ŞAMPİYONLUK TRABZONSPOR İSMİNİN OLDUĞU YERDE VAR'

Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde şampiyonluk söylemlerinin sarf edilmesinde Trabzonspor isminin en önemli etken olduğunu söyleyen Avcı, "Transfer yapmasa da sahaya çıktığı an rakipleri Trabzonspor'un şampiyonluğa oynayacağını bilirler. Trabzonspor formasını rakibine bunu hissettirir. Özellikle 6 aylık süreç takımın beni, benim takımı, oyun felsefesini, birlikteliği, beraber hareket etmeyi, grup enerjisini mevcut oyuncu grubuyla önemli bir mesafe kat ettik. Bunun içine taktik-tekniği de koyabiliriz. Daha önce de bu ifadeyi kullanmıştım; Ligin en genç takımı Trabzonspor. 24 küsür yaş ortalaması. Ligin en fazla yerli oyuncu oynatan ve altyapısından çıkan oyuncu oynatan takımı da Trabzonspor. Bu ligde deneyimli oyuncuları da içine koyduğun zaman Trabzonspor'un özellikle şehrin de taraftarın da başkanın da yöneticilerin de biz teknik heyetin de istediği şampiyonluk olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve çalışacağız. Trabzonspor'un hedefi bunlar ve böyle olması gerekiyor" dedi.

'BAŞKAN VE YÖNETİCİLERE TRANSFERLER İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Avcı, yapılan transferlerin daha çok tecrübeli oyunculardan yana tercih edilmesiyle ilgili olarak ise şöyle konuştu: "Yapılan transferler de bu anlamda deneyimli isimlerden oldu. Şu an itibariyle başkan ve yöneticilere bu anlamda teşekkür ediyorum. Avrupa ligleri de dahil 4 transfer bitiren takım yok. Biz hem yarışırken hem çalışırken hem de izleme komitesi ve yöneticilerin de destek verdiği bir beyin fırtınası ile tespitler üzerinde çalışmalarımız halen devam ediyor. Bir-iki tane daha buna ilave etmeye çalışacağız."

'SÖRLOTH BUYURSUN GELSİN'

Trabzonspor'un uzun zamandır gündeminde olan eski oyuncusu Sörloth ile ilgili, 'Buyursun gelsin' diyen Abdullah Avcı, "Mayıs'ta da söyledim. Buyursun gelsin. Süreci başkan takip ediyor. Gelişmeler nasıl olacak, süreç nasıl gelişecek bekliyoruz" dedi.

'5 SENEDİR PUAN ORTALAMASI EN YÜKSEK HOCAYIM'

Yeni transferlerle alakalı da "Yaşlı değil deneyimli oyuncu alıyoruz" değerlendirmesini yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı şunları söyledi: "Şampiyon olabilmek için bu ligde 5 senedir yarışan bir teknik direktörüm. 5 senedir puan ortalaması en yüksek hocalardan bir tanesiyim. Bunu bu kulüpler sağladı. Bundan iki sene önce Başakşehir 2.3 ile ondan evvelki sene Galatasaray 2.2 puan ortalaması ile şampiyon oldular. Biz 32 haftada 2.3'ün üstünde puan ortalaması aldık. Bunun bizi nereye götüreceğini zaman içinde hep birlikte göreceğiz. Biz onun için deneyimli oyuncu alıyoruz. Oyuncunun yaşı yoktur, deneyimi, tecrübesi ve aklı vardır" dedi.

'HAMSIK ÇOK BÜYÜK KARAKTER'

Hamsik transferiyle ilgili de konuşan Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Hamsik çok büyük karakter çok büyük bir büyük oyuncu. Türk futboluna veya bizim içimizdeki oyuncu grubuna da çok şeyler katabilecek bir oyuncu. Karşılıklı birbirimizle konuşmalarımız oldu. Hamsik burada performansı ile Türk futboluna neler verebileceğini gösterdiği zaman değerlendirmek daha doğru olacaktır."

'UĞURCAN'IN KALIP ŞAMPİYONLUK YAŞAYIP GİTMESİ DE ÖNEMLİ'

Avcı, takımdan ayrılma ihtimali bulunan Uğurcan Çakır ile ilgili şunları söyledi:

"Uğurcan ile buraya gelmeden bir saat evvel konuştuk. Avrupa Şampiyonası'nın Milli takımımız adına performansı en yüksek oyunculardan bir tanesiydi. Onun adına belki sevindik ama Milli Takım adına üzüldük. Ama bu uluslararası tecrübeler, uluslararası arenalar ve turnuvalarda olmak başka bir deneyim. Biz her türlü hazırlıklıyız. Bir oyuncumuzun altyapıdan çıkıp Avrupa'ya transfer olması ve kulübümüze ekonomik olarak katkı vermesi çok önemli. Kalıp şampiyonluğu yaşayıp gitmesi de önemli. Bunun kararını kulübümüz, başkanımız verecek. Uğurcan bugün ne karar verilirse verilsin, işine son derece odaklı. Gitse de kalsa da burada devam etse döneceğini çok iyi biliyorum. Keyfi de son derece yerinde. İzinden sonra gitmezse bizimle aynı heyecanla olacağını çok net biliyorum."

'YABANCI KURALI YERLİ OYUNCUYU GELİŞTİRMEZ'

Avcı, yabancı kuralının oyuncuların gelişime katkı sağlamayacağını da belirterek, "Bu sorunun aslında bana sorulması beni rahatsız ediyor. Bu tür kurallar, kanunlar, yerli oyuncunun gelişimini geliştirmez, tıkar. Bununla ilgili yapılması gereken detaylarla ilgili çalışmalar da yaptım. 6 artı 2'ler, 5 artı 3'ler gördük. Bunların hiçbiri gelişime katkı sağlayamaz. Rekabeti sağlayacak üretim yapmadığın sürece, kendi alt liglerine eğitim amaçlı uygulama ve denetleme, yapmadığın ve liglerin organizasyonunu doğru yapmadığın sürece biz bunu konuşmaya devam edeceğiz ve bu bize zarar verecek. Yaş olarak belki farklı oyuncular kullanmak zorunda kalacağız. Yaş ortalamış belki yüksek oyuncu almak durumunda kalacağız. Belki bir sene sonra bu kural tekrar değişecek" dedi.

'ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN BEKLENTİM ÇOK YÜKSEK'

Abdülkadir Ömür'den beklentilerine ilişkin bir soruya Avcı, "Abdülkadir Ömür'le de konuştum. Özellikle Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından birisi olduğunu söyledim. İlk maçında ben rakipken bana karşı oynamıştı. Geçen sene geldiğimden beri çok önemli mesafe kat ediyordu. İyi bir iletişim halindeyiz. Sakatlıklar, bazen yorgunluklar, bazen belki baskılar gelişimini tıkamış olabilir. Ama özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben Abdülkadir Ömür'ün çok önemli bir çıkış yapabileceğini, önümüzdeki sene Trabzonspor'un şampiyonluğa oynarken her şeyiyle çok önemli katkılar sunacağını ve buradan çıkış yapıp Avrupa'da da çok iyi işler yapabileceğine inanan birisiyim. Bundan en ufak bir şüphem yok. Hazır bir şekilde gelecek ve beklentim çok yüksek" dedi.

'TÜRK FUTBOLUNUN SORUNU ŞENOL GÜNEŞ VEYA ABDULLAH AVCI DEĞİLDİR'

Avrupa Şampiyonası sonrası Şenol Güneş'e yönelik eleştirilerin de sorulduğu Abdullah Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunun sorunu Şenol Güneş, Abdullah Avcı veya başka şeyler değildir. Antrenörler üzerinden Türk futbolunu konuşamayız. Turnuvaya giderken Milli Takımımız Play-Off oynamadan gitti. Ancak o zamana kadar hep oynayarak gitmiştik. Şenol hoca direkt bu turnuvaya katıldı ve Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yaptı. Buradaki bir maçta mı konuşup tartışacağız milli takımımızı, hocamızı. Onun için Türk futbolunun sorunu teknik adam değil, genel organizasyon sıkıntısı vardır Türk futbolunun. Biraz onun üzerinden gitsek bence daha doğru olur" ifadelerini kullandı.

'BU ŞEHRİN DUYGUSUNU BİLEN İYİ BİR KARADENİZLİYİM'

Avcı, Avrupa Şampiyonası'nı da takip ettiğini belirterek, "Senelerdir sistem organizasyonu diyen teknik adamlardan birisiyim. Avrupa Şampiyonası'nda bu oyunun biraz sabır, akıl, artık sistemlerin Avrupa'da birbirine yakın olduğu, detaylarla maç kazandığı veya kaybettiğin ve planların, organizasyonların olduğu bir oyundur. Bugün uluslararası maçları oynadığında ve bugün seyredip analizlerini yaptığımızda sahanın içinde çok değişik formasyonlar var artık. 'Şu oyuncu çıktı, şu oyuncu girdiyi' konuşacaksak yol kat edemeyiz. Tabi ki sabırlı oyun çok önemli. Ama bu şehrin duygusunu çok iyi bilen bir Karadenizliyim. Ama buradaki insanın futbolu ne kadar sevdiğini, ne kadar buna yaklaştığını, aklının olduğunu ve buna dönüşebileceğini de çok iyi biliyorum. Her zaman hızlı hücum yapıp, baskılı oynayamazsın. Bazen dinlenmen, bazen topa sahip olman, bazen o boşlukları bulabilmen için değişik organizasyonlar denemen gereken bir durum vardır" şeklinde konuştu.

'ALİ KEMAL ABİYİ Mİ ÇAĞIRALIM?'

Avcı, Trabzonspor gibi oynamak cümlesine de değinerek, "Trabzonspor gibi oynamak deniyor. Bu ne demek Ali Kemal ağabeyi mi çağıralım? O zamanki oyun çok farklıydı. Bugün Anadolu'daki bir takım 8-9 yabancı oyuncuyla oynuyor" dedi.

'SEYİRCİMİZLE BULUŞACAK OLMAK BENİ HEYECANLANDIRIYOR'

Avcı, seyirciyle bulaşacaklarını da vurgulayarak, "20-25 bin seyircimiz olacak. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Biz onları çok özledik, onlar bizi çok özledi. Geldiğimiz günden itibaren bize çok büyük destek veriyorlar. Lütfen bu desteklerini sabırlı ve heyecanlı bir şekilde devam ettirsinler. Biz bu yarışın sonuna kadar içinde olacağımızı adım gibi biliyorum. Bu sabra, bu desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

'ŞEHİRDEKİ HEYECANI GÖRÜYORUM'

Avcı, şehirde dolaştığını ve insanlardaki heyecanı gördüğünü de ifade ederek, "Seyirci bu işin olmazsa olmazı ve Trabzonspor seyircisi şunu bana gösterdi; artık bir organizasyonumuz var, sahada ne yaptığımızı biliyoruz, bu bizi çok mutlu ediyor. Bunu Trabzonspor seyircisi söyledi. Geçen sene iyi bir başlangıç yaptık. Bu sene de iyi bir başlangıçla çok farklı yol alacağız. Seyircimizin desteğine büyük ihtiyacımız var. Seyircili-seyircisiz, olumsuz tarafları da var. Ama iyi başlangıç, destek bizi farklı yerlere taşıyacaktır" şeklinde konuştu.

Avcı, takımdan ayrılabilecek oyuncularla ilgili tasarrufu olup olmadığı ile ilgili olarak da, "Oyuncularla ilgili düşüncelerimi başkan ve yöneticilerle konuşuyorum. Kulübün menfaati hangi doğrultuda olursa o şekilde hareket edebiliriz" dedi.

'STOPER, KENAR VE HÜCUMDAKİ YERLİ SAYISINI ARTIRACAĞIZ'

Yerli oyuncu transferinde izleyecekleri yol haritasına da değinen Avcı, şöyle konuştu:

"Bazen deneyimli bazen genç oyuncu tercihlerimiz olacak kısıtlamadan dolayı. Belki de şehrin hoşuna gitmeyebilecek bir durum da olacak. Ama bunu en hassas noktasında tüm detayları kullanarak değerlendirmeye çalışacağız. Bazı oyuncularımıza teklifler geliyor bunları yönetim kurulumuz ile değerlendiriyoruz. Bazıları kalsın bazıları gitsin diyorum. Stoperle ilgili, kenar oyuncusuyla ilgili orta sahayla ilgili çalışmamız var. Ayrıca hücumdaki yerli oyuncu sayısını da artırmamız lazım."

'NASIL BAŞLARSAK ÖYLE BİTER'

Avcı, yeni sezonun şimdiden herkese hayırlı olmasını da dileyerek, "Biz çok önemli mesafe kat ettik geçen sezondan itibaren. Nasıl başlarsan öyle gidecektir. İyi başlayıp yolumuza devam edecektir. İyi bir enerjimiz var. Şehrimizin de sinerjisi var. Burası Anadolu'nun en büyük kulüplerinden bir tanesi, buna hep beraber katkı sağlayalım" dedi.