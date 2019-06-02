Abdullah Avcı'dan yönetime Epureanu önerisi: Vida ile uyumlu olurlar
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın takımda görmek için ağzından çıkan ilk isim Başakşehir'den öğrencisi olan Alexandru Epureanu oldu.
Hocanın, "Epureanu Türkiye'nin en iyi stoperi. Geçen sezon onun sakatlığından sonra savunmamızı toparlayamadık. Vida ile çok uyumlu bir ikili olacaktır" dediği öğrenildi.
Siyah-beyazlıların antrenmanlarını yaptığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yenileme çalışmaları başlıyor. Yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın önceki gün tamamını gezerek beğendiği tesislerde sadece ufak çaplı düzenlemeler ve bakımların yapılacağı belirtildi.
(Türkiye)
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