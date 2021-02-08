Abdullah Avcı'dan zemin tepkisi

08 Şubat 2021 Pazartesi 18:57 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 18:57

Abdullah Avcı'nın maç öncesi Beinsports'a açıklamaları şu şekilde:

Her maç kazanman gereken bir 90 dakika... Bu oyun pas oyunu ve düzgün zeminde oynanması gereken bir oyun... Bunu sadece burası için değil, her yer için söylüyorum. Devlet stat yapıyor, yayıncı kuruluş para veriyor. Biz oyuncuya para veriyoruz. Sakatlansa ne olacak? Havalandırma nasıl olacak? Güneş yokken nasıl olacak? Oyunun kalitesi açısından rica ediyorum. Buna dikkat etsinler.

Biz çalıştık şimdi başka bir oyuna geçeceğiz. Topla ne yapacağız, hücumda ve savunmada... Bunu herkes seyrediyor. Büyük yatırımlar yapılıyor ama bu zemine çıkarıyoruz. Böyle gelişemeyiz. 2 hafta evvel de böyle bir durumla karşılaştık. Sporcu sağlığını nasıl koruyacağız? Umarım sakatlık olmaz.

Bugün kazanmak için, hem hücumda hem savunmada net oynamalıyız.