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Spor

Abdullah Avcı'dan ilk 11'de önemli değişiklikler

Süper Lig'de yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı ilk 11'de önemli değişiklikler yapacak.

AA05 Nisan 2021 Pazartesi 10:04 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 10:05
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Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

Ligde son 4 maçta 7 puan kaybeden bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanarak moral bulmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Medical Park Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Trondsen, Afobe, Berat Özdemir ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor. Abdulkadir Parmak ile Edgar ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Geçen hafta kart cezası sebebiyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen golcü oyuncu Djaniny ise takımda yer alabilecek.

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son Demir Grup Sivasspor kaçının ilk 11'inde değişikliğe giderek, savunmada Edgar'ın yerine İranlı futbolcu Hosseini'ye, orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yerine Flavio'ya, ayrıca Yusuf Sarı'nın yerine de kart cezasını tamamlayan Djaniny'e görev vermesi bekleniyor.

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