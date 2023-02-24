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Spor

Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi! Bekleneni veremedi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Basel'e elenerek Avrupa'ya veda etti. Teknik direktör Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında beklenen başarıyı yakalayamadı.

AA24 Şubat 2023 Cuma 11:36 - Güncelleme:
Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi! Bekleneni veremedi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımına deplasmanda 2-0 yenilerek elenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, çalıştırdığı takımlarda Avrupa kupalarında arzu ettiği başarıyı elde edemedi.

Kulüp kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarında 38 maça çıkan Avcı, 30'unda galibiyet sevinci yaşayamadı.

Avcı, bu karşılaşmalarda 20 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 8 galibiyet gördü.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'LE AVRUPA'DA 3 GALİBİYET

İlk Avrupa deneyimini Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli takımın başında 18 karşılaşmaya çıktı.

Avcı yönetimindeki İstanbul temsilcisi, 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı.

BEŞİKTAŞ'LA TEK GALİBİYET

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde ise UEFA Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşma oynadı.

Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.

TRABZONSPOR'DA 14 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ve UEFA Avrupa Ligi'nde 14 müsabakaya çıktı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak ligdeki başarısını Avrupa kupalarında gösteremeyerek taraftarlarını üzdü.

Karadeniz ekibi, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag karşısında ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybederken, sahasında rakibiyle 0-0 berabere kalarak kupaya veda etti.

Daha sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, Ferencvaros, Monaco ve Kızılyıldız'ın bulunduğu grubu 9 puanla 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katıldı.

Bordo-mavililer, Konferans Ligi'nde play-off turunda Basel'i sahasında 1-0 yenmesine karşın deplasmanda 2-0 mağlup olarak elendi.

Trabzonspor, bu sezon Avrupa'da 3 kupada da mücadele ederken, arzu ettiği başarıyı yakalayamadı.

AVCI'NIN AVRUPA PERFORMANSI

Abdullah Avcı'nın Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupaları performansı şöyle:

SezonOrganizasyonRakipSonuç
2015-2016UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuAZ Alkmaar (Hollanda)-M. Başakşehir2 - 0 M
2015-2016UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuM. Başakşehir-AZ Alkmaar1 - 2 M
2016-2017UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuM. Başakşehir-Rijeka (Hırvatistan)0 - 0 B
2016-2017UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuRijeka-M. Başakşehir2 - 2 B
2016-2017UEFA Avrupa Ligi play-off turuM. Başakşehir-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)1 - 2 M
2016-2017UEFA Avrupa Ligi play-off turuShakhtar Donetsk-M. Başakşehir2 - 0 M
2017-2018UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuClub Brugge (Belçika)-M. Başakşehir3 - 3 B
2017-2018UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuM. Başakşehir-Club Brugge 2 - 0 G
2017-2018UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuM. Başakşehir-Sevilla (İspanya)1 - 2 M
2017-2018UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuSevilla-M. Başakşehir2 - 2 B
2017-2018UEFA Avrupa LigiM. Başakşehir-Ludogorets (Bulgaristan)0 - 0 B
2017-2018UEFA Avrupa LigiBraga (Portekiz)-M. Başakşehir2 - 1 M
2017-2018UEFA Avrupa LigiHoffenheim (Almanya)-M. Başakşehir3 - 1 M
2017-2018UEFA Avrupa LigiM. Başakşehir-Hoffenheim 1 - 1 B
2017-2018UEFA Avrupa LigiLudogorets-M. Başakşehir1 - 2 G
2017-2018UEFA Avrupa LigiM. Başakşehir-Braga2 - 1 G
2018-2019UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuM. Başakşehir-Burnley (İngiltere)0 - 0 B
2018-2019UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuBurnley-M. Başakşehir1 - 0 M
2019-2020UEFA Avrupa LigiSlovan Bratislava (Slovakya)-Beşiktaş4 - 2 M
2019-2020UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Wolverhampton (İngiltere)0 - 1 M
2019-2020UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Braga (Portekiz)1 - 2 M
2019-2020UEFA Avrupa LigiBraga-Beşiktaş3 - 1 M
2019-2020UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Slovan Bratislava2 - 1 G
2019-2020UEFA Avrupa LigiWolverhampton-Beşiktaş4 - 0 M
2021-2022UEFA Konferans Ligi 3. eleme turuTrabzonspor-Molde (Norveç)3 - 3 B
2021-2022UEFA Konferans LigiMolde-Trabzonspor1 - 1 B
2021-2022UEFA Konferans Ligi play-offTrabzonspor-Roma (İtalya)1 - 2 M
2021-2022UEFA Konferans Ligi play-offRoma-Trabzonspor3 - 0 M
2022-2023UEFA Şampiyonlar Ligi play-offKopenhag (Danimarka)-Trabzonspor2 - 1 M
2022-2023UEFA Şampiyonlar Ligi play-offTrabzonspor-Kopenhag0 - 0 B
2022-2023UEFA Avrupa LigiFerencvaros (Macaristan)-Trabzonspor3 - 2 M
2022-2023

UEFA Avrupa Ligi

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