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Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi zayıf

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, kariyerinde Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamadı.

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Kulüpler bazında ilk Avrupa deneyimini önceki takımı Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli ekibin tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele etmesini sağladı. Medipol Başakşehir'i Avrupa'da başarıya taşıyamayan 56 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın başında ise sadece bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi.

Medipol Başakşehir teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve bu organizasyonun elemelerinde mücadele eden Abdullah Avcı, takımını uluslararası organizasyonlarda 18 maça çıkardı.

Avcı, takımının başında Avrupa kupalarında çıktığı 18 maçta sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Avcı'nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı 15 karşılaşmada 7 beraberlik, 8 mağlubiyet gördü.

- Beşiktaş ile tek galibiyet

Sezon başında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, siyah-beyazlı takıma Avrupa'da bir galibiyet kazandırabildi.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Avcı yönetimindeki ilk 4 maçı yenilgiyle tamamladı. Grubun ilk maçında Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 yenilen Beşiktaş, Wolverhampton'a ise evinde 1-0 mağlup oldu. Avcı yönetiminde Braga ile oynanan iki karşılaşmayı 2-1 ve 3-1'lik yenilgilerle tamamlayan Beşiktaş, sadece Slovan Bratislava'ya İstanbul'da 2-1 üstünlük sağladı.

- Avcı'nın Avrupa performansı

Abdullah Avcı'nın, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın başında Avrupa kupaları performansı şöyle: 

Sezon       Organizasyon                          Rakip                                       Sonuç   
2015-2016   UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu        AZ Alkmaar (Hollanda)-M. Başakşehir         2 - 0   
2015-2016   UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu        M. Başakşehir-AZ Alkmaar (Hollanda)         1 - 2   
2016-2017   UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu        M. Başakşehir-Rijeka (Hırvatistan)          0 - 0   
2016-2017   UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu        Rijeka (Hırvatistan)-M. Başakşehir          2 - 2   
2016-2017   UEFA Avrupa Ligi play-off turu        M. Başakşehir-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)    1 - 2   
2016-2017   UEFA Avrupa Ligi play-off turu        Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-M. Başakşehir-   2 - 0   
2017-2018   UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu   Club Brugge (Belçika)-M. Başakşehir         3 - 3   
2017-2018   UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu   M. Başakşehir-Club Brugge (Belçika)         2 - 0   
2017-2018   UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu   M. Başakşehir-Sevilla (İspanya)             1 - 2   
2017-2018   UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu   Sevilla (İspanya)-M. Başakşehir             2 - 2   
2017-2018   UEFA Avrupa Ligi                      M. Başakşehir-Ludogorets (Bulgaristan)      0 - 0   
2017-2018   UEFA Avrupa Ligi                      Braga (Portekiz)-M. Başakşehir              2 - 1   
2017-2018   UEFA Avrupa Ligi                      Hoffenheim (Almanya)-M. Başakşehir          3 - 1   
2017-2018   UEFA Avrupa Ligi                      M. Başakşehir-Hoffenheim (Almanya)          1 - 1   
2017-2018   UEFA Avrupa Ligi                      Ludogorets (Bulgaristan)-M. Başakşehir      1 - 2   
2017-2018   UEFA Avrupa Ligi                      M. Başakşehir-Braga (Portekiz)              2 - 1   
2018-2019   UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu        M. Başakşehir-Burnley (İngiltere)           0 - 0   
2018-2019   UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu        Burnley (İngiltere)-M. Başakşehir           1 - 0   
2019-2020   UEFA Avrupa Ligi                      Slovan Bratislava (Slovakya)-Beşiktaş       4 - 2   
2019-2020   UEFA Avrupa Ligi                      Beşiktaş-Wolverhampton (İngiltere)          0 - 1   
2019-2020   UEFA Avrupa Ligi                      Beşiktaş-Braga                              1 - 2   
2019-2020   UEFA Avrupa Ligi                      Braga-Beşiktaş                              3 - 1   
2019-2020   UEFA Avrupa Ligi                      Beşiktaş-Slovan Bratislava                  2 - 1   

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