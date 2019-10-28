Abdullah Avcı'nın derbi sonrası soyunma odasında yaptığı konuşma paylaşım rekorları kırıyor
Beşiktaş sosyal medya hesabı, Siyah-Beyazlıların sahasında Galatasaray’ı 1-0 yendiği derbi maçı sonrası teknik direktör Abdullah Avcı’nın soyunma odasında yaptığı konuşmayı yayımladı.
Avcı, konuşmasında birlik vurgusu yaparken “Biz yarışa döndük” sözleri dikkat çekti.
İşte o video:
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