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Abdullah Avcı'nın derbi sonrası soyunma odasında yaptığı konuşma paylaşım rekorları kırıyor

Beşiktaş sosyal medya hesabı, Siyah-Beyazlıların sahasında Galatasaray’ı 1-0 yendiği derbi maçı sonrası teknik direktör Abdullah Avcı’nın soyunma odasında yaptığı konuşmayı yayımladı.

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Avcı, konuşmasında birlik vurgusu yaparken “Biz yarışa döndük” sözleri dikkat çekti.

İşte o video:

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